27
o
بيروت
29
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعدما لمّح إلى عودتها لحسام حبيب.. شيرين تردّ على محاميها
Lebanon 24
22-08-2025
|
14:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
خرجت
شيرين عبد الوهاب
عن صمتها وأعلنت رسمياً إنهاء علاقتها القانونية بمحاميها
ياسر قنطوش
، موجهة له تحذيراً شديد اللهجة.
Advertisement
في أول تعليق لها بعد الجدل الذي أثاره بيان محاميها السابق ياسر قنطوش، خرجت الفنانة
شيرين
عبد الوهاب
عن صمتها، لتعلن رسمياً إنهاء علاقتها القانونية به، مؤكدة أنها ستصدر بياناً رسمياً بهذا الشأن قريباً.
وقالت شيرين: "من هذه اللحظة أستاذ ياسر، أنت لست المحامي الخاص بي، وسأصدر بياناً بهذا الأمر، ولو اتكلمت عني أي كلمة، حلوة أو وحشة، هتتحسب عليك، علشان متعملش
مؤتمر صحفي
وتطلع تتكلم عن
شيرين عبد
الوهاب، أي كلمة هتتحسب عليك".
ويأتي ذلك عقب البيان الذي أصدره قنطوش، متهماً أحد الأشخاص، في إشارة واضحة إلى الفنان
حسام حبيب
، بأنه السبب وراء تدهور حالتها النفسية وتحويل حياتها إلى "جحيم"، كاشفاً أنه تلقى منها اتصال استغاثة وهي تبكي. كما طالب وزارتي الثقافة والصحة بالتدخل العاجل لفحص حالتها وإبعادها عن المؤثرين سلباً عليها، قبل أن يعلن انسحابه النهائي من تمثيلها قانونياً.
مواضيع ذات صلة
أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
Lebanon 24
أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
23/08/2025 04:53:46
23/08/2025 04:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مع شيرين في البيت
Lebanon 24
حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مع شيرين في البيت
23/08/2025 04:53:46
23/08/2025 04:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل.. شيرين عادت إلى حسام حبيب ومُحاميها يكشف تفاصيل صادمة
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل.. شيرين عادت إلى حسام حبيب ومُحاميها يكشف تفاصيل صادمة
23/08/2025 04:53:46
23/08/2025 04:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الجدل الكبير.. حسام حبيب ينفي عودته لشيرين!
Lebanon 24
بعد الجدل الكبير.. حسام حبيب ينفي عودته لشيرين!
23/08/2025 04:53:46
23/08/2025 04:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الثقافة المصري يدخل على خط أزمة شيرين.. هذا ما قاله
Lebanon 24
وزير الثقافة المصري يدخل على خط أزمة شيرين.. هذا ما قاله
15:41 | 2025-08-22
22/08/2025 03:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة صيفية وردية حالمة.. مي عمر تخطف الأنظار
Lebanon 24
بإطلالة صيفية وردية حالمة.. مي عمر تخطف الأنظار
15:20 | 2025-08-22
22/08/2025 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الجدل الكبير.. حسام حبيب ينفي عودته لشيرين!
Lebanon 24
بعد الجدل الكبير.. حسام حبيب ينفي عودته لشيرين!
15:16 | 2025-08-22
22/08/2025 03:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن تجاهلته.. نيكولا معوّض يعلّق على الموقف المحرج مع دانييلا رحمة
Lebanon 24
بعد أن تجاهلته.. نيكولا معوّض يعلّق على الموقف المحرج مع دانييلا رحمة
14:59 | 2025-08-22
22/08/2025 02:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
Lebanon 24
أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
14:50 | 2025-08-22
22/08/2025 02:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
11:11 | 2025-08-22
22/08/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
06:16 | 2025-08-22
22/08/2025 06:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
08:54 | 2025-08-22
22/08/2025 08:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:41 | 2025-08-22
وزير الثقافة المصري يدخل على خط أزمة شيرين.. هذا ما قاله
15:20 | 2025-08-22
بإطلالة صيفية وردية حالمة.. مي عمر تخطف الأنظار
15:16 | 2025-08-22
بعد الجدل الكبير.. حسام حبيب ينفي عودته لشيرين!
14:59 | 2025-08-22
بعد أن تجاهلته.. نيكولا معوّض يعلّق على الموقف المحرج مع دانييلا رحمة
14:50 | 2025-08-22
أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
14:35 | 2025-08-22
حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مع شيرين في البيت
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 04:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
23/08/2025 04:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
23/08/2025 04:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24