بعدما لمّح إلى عودتها لحسام حبيب.. شيرين تردّ على محاميها

خرجت عن صمتها وأعلنت رسمياً إنهاء علاقتها القانونية بمحاميها ، موجهة له تحذيراً شديد اللهجة.في أول تعليق لها بعد الجدل الذي أثاره بيان محاميها السابق ياسر قنطوش، خرجت الفنانة عن صمتها، لتعلن رسمياً إنهاء علاقتها القانونية به، مؤكدة أنها ستصدر بياناً رسمياً بهذا الشأن قريباً.وقالت شيرين: "من هذه اللحظة أستاذ ياسر، أنت لست المحامي الخاص بي، وسأصدر بياناً بهذا الأمر، ولو اتكلمت عني أي كلمة، حلوة أو وحشة، هتتحسب عليك، علشان متعملش وتطلع تتكلم عن الوهاب، أي كلمة هتتحسب عليك".ويأتي ذلك عقب البيان الذي أصدره قنطوش، متهماً أحد الأشخاص، في إشارة واضحة إلى الفنان ، بأنه السبب وراء تدهور حالتها النفسية وتحويل حياتها إلى "جحيم"، كاشفاً أنه تلقى منها اتصال استغاثة وهي تبكي. كما طالب وزارتي الثقافة والصحة بالتدخل العاجل لفحص حالتها وإبعادها عن المؤثرين سلباً عليها، قبل أن يعلن انسحابه النهائي من تمثيلها قانونياً.