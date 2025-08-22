حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مع شيرين في البيت

Advertisement

في أول تعليق له على الأزمة الأخيرة، خرج الفنان عن صمته، مؤكدًا أنه موجود مع الفنانة في منزلها، وأنها بخير ولا تعاني من أزمات كما أشيع.وقال حبيب في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "أنا موجود مع في بيتها، وهي بخير، ومفيش أي حاجة ولا أي مشاكل، ومش عارف ليه الأستاذ بيقول الكلام ده".ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من إعلان محامي شيرين، المستشار ياسر قنطوش، انسحابه رسميًا من تمثيلها قانونيًا، حيث قال إنه تلقى منها مكالمة استغاثة وهي في حالة انهيار نفسي. وأضاف أن هناك شخصًا "يسيطر على حياتها ويدمّرها"، دون أن يذكر اسمه صراحة، مطالبًا وزارتي الثقافة والصحة بالتدخل العاجل لإنقاذها.