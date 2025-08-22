27
فنون ومشاهير
حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مع شيرين في البيت
Lebanon 24
22-08-2025
|
14:35
في أول تعليق له على الأزمة الأخيرة، خرج الفنان
حسام حبيب
عن صمته، مؤكدًا أنه موجود مع الفنانة
شيرين عبد الوهاب
في منزلها، وأنها بخير ولا تعاني من أزمات كما أشيع.
وقال حبيب في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "أنا موجود مع
شيرين
في بيتها، وهي بخير، ومفيش أي حاجة ولا أي مشاكل، ومش عارف ليه الأستاذ
ياسر قنطوش
بيقول الكلام ده".
ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من إعلان محامي شيرين، المستشار ياسر قنطوش، انسحابه رسميًا من تمثيلها قانونيًا، حيث قال إنه تلقى منها مكالمة استغاثة وهي في حالة انهيار نفسي. وأضاف أن هناك شخصًا "يسيطر على حياتها ويدمّرها"، دون أن يذكر اسمه صراحة، مطالبًا وزارتي الثقافة والصحة بالتدخل العاجل لإنقاذها.
