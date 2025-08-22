Advertisement

فنون ومشاهير

حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مع شيرين في البيت

Lebanon 24
22-08-2025 | 14:35
A-
A+
Doc-P-1407905-638914947957238720.png
Doc-P-1407905-638914947957238720.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في أول تعليق له على الأزمة الأخيرة، خرج الفنان حسام حبيب عن صمته، مؤكدًا أنه موجود مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في منزلها، وأنها بخير ولا تعاني من أزمات كما أشيع.
Advertisement

وقال حبيب في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "أنا موجود مع شيرين في بيتها، وهي بخير، ومفيش أي حاجة ولا أي مشاكل، ومش عارف ليه الأستاذ ياسر قنطوش بيقول الكلام ده".

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من إعلان محامي شيرين، المستشار ياسر قنطوش، انسحابه رسميًا من تمثيلها قانونيًا، حيث قال إنه تلقى منها مكالمة استغاثة وهي في حالة انهيار نفسي. وأضاف أن هناك شخصًا "يسيطر على حياتها ويدمّرها"، دون أن يذكر اسمه صراحة، مطالبًا وزارتي الثقافة والصحة بالتدخل العاجل لإنقاذها.
مواضيع ذات صلة
أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
lebanon 24
23/08/2025 04:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما أثارت الجدل... حسام حبيب يُدافع عن شيرين عبدالوهاب إليكم ما قاله عنها
lebanon 24
23/08/2025 04:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل.. شيرين عادت إلى حسام حبيب ومُحاميها يكشف تفاصيل صادمة
lebanon 24
23/08/2025 04:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تدعي على حسام حبيب.. تتهمه بسرقتها!
lebanon 24
23/08/2025 04:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:41 | 2025-08-22
15:20 | 2025-08-22
15:16 | 2025-08-22
14:59 | 2025-08-22
14:50 | 2025-08-22
14:19 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24