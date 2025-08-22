أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب

Advertisement

تتصدر محركات البحث، بعد أنباء عودتها إلى بعد انفصالهما.في السياق، رد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على البيان الذي أصدره محامي شيرين واستغاثته بوزير الثقافة للتدخل لإنقاذ شيرين.وكتب شقيق شيرين ومدير أعمالها السابق": عندي سؤال للمحامي انت لسه في اخر جلسة من شهر كنت بتقول للقاضي أخوها دخلها المستشفى عشان يحجر عليها ويستولى علي كل ممتلاكاتها وصفحتها والكلمتين دول اللي هما محفظينهملك مع إنك عارف الحقيقة كويس دلوقتي طالع تقول الوضع كارثي وبطلب من يدخل انت مصدق نفسك".وختم: "حسبي الله ونعم الوكيل".