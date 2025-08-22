Advertisement

فنون ومشاهير

أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب

Lebanon 24
22-08-2025 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1407910-638914964182177284.png
Doc-P-1407910-638914964182177284.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتصدر شيرين محركات البحث، بعد أنباء عودتها إلى حسام حبيب بعد انفصالهما.
Advertisement

في السياق، رد محمد عبد الوهاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على البيان الذي أصدره محامي شيرين ياسر قنطوش واستغاثته بوزير الثقافة للتدخل لإنقاذ شيرين.

وكتب شقيق شيرين ومدير أعمالها السابق": عندي سؤال للمحامي انت لسه في اخر جلسة من شهر كنت بتقول للقاضي أخوها دخلها المستشفى عشان يحجر عليها ويستولى علي كل ممتلاكاتها وصفحتها والكلمتين دول اللي هما محفظينهملك مع إنك عارف الحقيقة كويس دلوقتي طالع تقول الوضع كارثي وبطلب من وزير الثقافة يدخل انت مصدق نفسك".

وختم: "حسبي الله ونعم الوكيل".
 
وكان محامي شيرين السابق قد لمح إلى عودتها لحسام حبيب بعد سماع صوت الأخير خلال اتصال دار بينه وبين شيرين.
 

مواضيع ذات صلة
بعدما لمّح إلى عودتها لحسام حبيب.. شيرين تردّ على محاميها
lebanon 24
23/08/2025 04:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الجدل الكبير.. حسام حبيب ينفي عودته لشيرين!
lebanon 24
23/08/2025 04:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مع شيرين في البيت
lebanon 24
23/08/2025 04:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل.. شيرين عبد الوهاب تقاضي حسام حبيب
lebanon 24
23/08/2025 04:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:41 | 2025-08-22
15:20 | 2025-08-22
15:16 | 2025-08-22
14:59 | 2025-08-22
14:35 | 2025-08-22
14:19 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24