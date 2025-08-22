بعد أن تجاهلته.. نيكولا معوّض يعلّق على الموقف المحرج مع دانييلا رحمة

Advertisement

أثار ، مقطع فيديو من مهرجان "بياف" جدلاً واسعًا على ، بعدما ظهر الممثل اللبناني وهو يهنئ الممثلة على خبر حملها أثناء تقديمه لحفل تكريمها عن دورها في مسلسل "نَفَس"، إلا أنها تجاهلته ولم ترد، ما وضعه في موقف محرج تداولته منصات التواصل بكثافة.وفي أول تعليق له على الحادثة، قال نيقولا في تصريحات تلفزيونية: "باركت لها على المسرح لأنني كنت فاكر أنها أعلنت حملها عبر ، وتفاجأت من رد فعلها، لكني متأكد أنها لم تكن تقصد إحراجي".وأظهر المقطع المتداول نيقولا وهو يقول: "مبروك الجائزة ومبروك الخبر اللي شفناه على السوشيال ميديا"، لترد عليه بابتسامة: "إني اتجوزت متأخر نيقولا"، ليرد سريعًا: "لا شيء تاني غير الزواج، سلمّي على وإن شاء الله بيتكم يضل عامر بالفرح والصحة". (العين)