فنون ومشاهير

بعد أن تجاهلته.. نيكولا معوّض يعلّق على الموقف المحرج مع دانييلا رحمة

Lebanon 24
22-08-2025 | 14:59
أثار منذ فترة، مقطع فيديو من مهرجان "بياف" جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر الممثل اللبناني نيقولا معوض وهو يهنئ الممثلة دانييلا رحمة على خبر حملها أثناء تقديمه لحفل تكريمها عن دورها في مسلسل "نَفَس"، إلا أنها تجاهلته ولم ترد، ما وضعه في موقف محرج تداولته منصات التواصل بكثافة.
وفي أول تعليق له على الحادثة، قال نيقولا معوض في تصريحات تلفزيونية: "باركت لها على المسرح لأنني كنت فاكر أنها أعلنت حملها عبر السوشيال ميديا، وتفاجأت من رد فعلها، لكني متأكد أنها لم تكن تقصد إحراجي".

وأظهر المقطع المتداول نيقولا وهو يقول: "مبروك الجائزة ومبروك الخبر السعيد اللي شفناه على السوشيال ميديا"، لترد عليه دانييلا بابتسامة: "إني اتجوزت متأخر نيقولا"، ليرد سريعًا: "لا شيء تاني غير الزواج، سلمّي على ناصيف وإن شاء الله بيتكم يضل عامر بالفرح والصحة". (العين)
مواضيع ذات صلة
بعد انتشار خبر حملها.. نيكولا معوض يضع دانييلا رحمة بموقف محرج على المسرح وهي "تهرب" (فيديو)
رحمة رياض تُثير الجدل في عزاء شقيق الفنان زياد برجي.. هل تجاهلت دانييلا رحمة؟ (فيديو)
فيديو يُؤكّد حمل دانييلا رحمة: نحن 3 الآن
بعد تأكيد خبر حملها رسمياً.. دانييلا رحمة ترقص مع إحدى النجمات السوريات (فيديو)
