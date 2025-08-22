بعد الجدل الكبير.. حسام حبيب ينفي عودته لشيرين!

Advertisement

رد الفنان ، على ما نشره محامي ، المستشار ، منذ ساعات قليلة، حول عودته إلى طليقته مجددًا.وقال حسام حبيب في تصريح خاص لموقع "نيوز رووم" : "لا مافيش حاجة صح من اللي هو قالها طبعا .. وإحنا الاتنين هنقاضيه .. وهو نزل بيان عشان شيرين مشته وقالتله ده آخر شغل مابين .. فاهو افتكر إني السبب إنه يمشي فعمل البيان ده".كما نفى حسام كل ما تردد عن عودته لشيرين، منذ قليل، حيث قال في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي : "مرجعتش لشيرين وكل دي إشاعات المحامي مطلعها وهقاضيه".