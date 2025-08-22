Advertisement

فنون ومشاهير

بعد الجدل الكبير.. حسام حبيب ينفي عودته لشيرين!

Lebanon 24
22-08-2025 | 15:16
A-
A+
Doc-P-1407918-638914978696456853.png
Doc-P-1407918-638914978696456853.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رد الفنان حسام حبيب، على ما نشره محامي شيرين عبد الوهاب، المستشار ياسر قنطوش، منذ ساعات قليلة، حول عودته إلى طليقته شيرين مجددًا.
Advertisement

وقال حسام حبيب في تصريح خاص لموقع "نيوز رووم" : "لا مافيش حاجة صح من اللي هو قالها طبعا .. وإحنا الاتنين هنقاضيه .. وهو نزل بيان عشان شيرين مشته وقالتله ده آخر شغل مابين .. فاهو افتكر إني السبب إنه يمشي فعمل البيان ده".

كما نفى حسام كل ما تردد عن عودته لشيرين، منذ قليل، حيث قال في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي : "مرجعتش لشيرين وكل دي إشاعات المحامي مطلعها وهقاضيه".
مواضيع ذات صلة
أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
lebanon 24
23/08/2025 04:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل.. شيرين عبد الوهاب تقاضي حسام حبيب
lebanon 24
23/08/2025 04:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما أثارت الجدل... حسام حبيب يُدافع عن شيرين عبدالوهاب إليكم ما قاله عنها
lebanon 24
23/08/2025 04:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مع شيرين في البيت
lebanon 24
23/08/2025 04:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:41 | 2025-08-22
15:20 | 2025-08-22
14:59 | 2025-08-22
14:50 | 2025-08-22
14:35 | 2025-08-22
14:19 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24