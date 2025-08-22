Advertisement

فنون ومشاهير

وزير الثقافة المصري يدخل على خط أزمة شيرين.. هذا ما قاله

Lebanon 24
22-08-2025 | 15:41
A-
A+
Doc-P-1407926-638914994399850226.png
Doc-P-1407926-638914994399850226.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رد وزير الثقافة المصري على الاستغاثة التي وجهها المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين عبدالوهاب، إثر عودتها إلى حسام حبيب.
Advertisement

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو في تصريح لوسائل إعلام محلية: "سأحمي شيرين من مَن؟ هذا زوجها، فهل أحميها من زوجها؟".

وكان قنطوش قد أصدر بياناً عقب إعلان عودة شيرين إلى طليقها السابق، كشف فيه عن تفاصيل وصفها بالصادمة تتعلق بالوضعين النفسي والصحي لموكلته، مؤكداً أنها تعاني ظروفاً قاسية بسبب شخص ـ لم يذكر اسمه ـ حول حياتها إلى جحيم.

وأوضح المحامي أن الفنانة تمر بمرحلة عصيبة، مشيراً إلى أنها تحملت على مدى سنوات ضغوطاً متكررة تسببت في أزمات متواصلة. (العين)
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإسبانية تدخل على خط أزمة احتفال يامال بعيد ميلاده
lebanon 24
23/08/2025 04:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عن إدخال المساعدات لغزة.. هذا ما قاله سموتريتش
lebanon 24
23/08/2025 04:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
lebanon 24
23/08/2025 04:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
23/08/2025 04:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:20 | 2025-08-22
15:16 | 2025-08-22
14:59 | 2025-08-22
14:50 | 2025-08-22
14:35 | 2025-08-22
14:19 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24