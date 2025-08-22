وزير الثقافة المصري يدخل على خط أزمة شيرين.. هذا ما قاله

Advertisement

رد المصري على الاستغاثة التي وجهها المستشار ، محامي ، إثر عودتها إلى .هنو في تصريح لوسائل إعلام محلية: "سأحمي من مَن؟ هذا زوجها، فهل أحميها من زوجها؟".وكان قنطوش قد أصدر بياناً عقب إعلان عودة شيرين إلى طليقها السابق، كشف فيه عن تفاصيل وصفها بالصادمة تتعلق بالوضعين النفسي والصحي لموكلته، مؤكداً أنها تعاني ظروفاً قاسية بسبب شخص ـ لم يذكر اسمه ـ حول حياتها إلى جحيم.وأوضح المحامي أن الفنانة تمر بمرحلة عصيبة، مشيراً إلى أنها تحملت على مدى سنوات ضغوطاً متكررة تسببت في أزمات متواصلة. (العين)