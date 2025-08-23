30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
16
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد اختفاء صديقه.. النجم التركي الشهير أمام النيابة!
Lebanon 24
23-08-2025
|
02:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
في قضية اختفاء رجل الأعمال حالت يوكايا الذي فُقد في حادث بحري غامض قبل نحو3 أسابيع، أدلى الممثل
التركي
الشهير
كيفانش تاتليتوغ
بإفادته أمام
النيابة
.
Advertisement
وذكرت تقارير إعلامية أن كيفانش، الذي شارك بنفسه في عمليات البحث عن صديقه، أكد أنه تحدث معه هاتفياً قبل لحظات من وقوع الحادث، لكن الاتصال انقطع فجأة ولم يتمكّن من الوصول إليه مجدداً، وهو ما اعتُبر آخر تواصل معروف مع يوكايا قبل اختفائه.
وتزامنت إفادة تاتليتوغ مع تطورات لافتة في مسار القضية التي باتت تحظى بمتابعة واسعة في الأوساط الإعلامية
التركية
، بعدما أثبتت الفحوص الجنائية أن آثار الاصطدام على يخت يوكايا المتحطم "
غراي
وولف" تتطابق مع الخدوش الموجودة على مقدمة سفينة الشحن الجافة "أريل 7"، التي كانت تمر في المنطقة ذاتها وقت وقوع الحادث.
وأدى ذلك إلى توقيف قبطان السفينة البالغ من العمر 61 عاماً، بتهمة "التسبب بالوفاة عن غير قصد"، خاصة بعد اعترافه بأنه شعر بارتطام غير مفهوم ورأى قطعاً خشبية في المياه لكنه واصل طريقه.(24)
مواضيع ذات صلة
اختفاء نجمة شهيرة يثير ضجة.. أين ذهبت؟
Lebanon 24
اختفاء نجمة شهيرة يثير ضجة.. أين ذهبت؟
23/08/2025 13:04:31
23/08/2025 13:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
احتضنها وقبلها أمام الجميع.. النجم التركي الشهير يُثير الجدل بحركاته الجريئة مع حبيبته الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
احتضنها وقبلها أمام الجميع.. النجم التركي الشهير يُثير الجدل بحركاته الجريئة مع حبيبته الجديدة (فيديو)
23/08/2025 13:04:31
23/08/2025 13:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بـ 23 عاماً.. النجم التركي الشهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته الإيرانية بأجواء رومانسية (صور)
Lebanon 24
يكبرها بـ 23 عاماً.. النجم التركي الشهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته الإيرانية بأجواء رومانسية (صور)
23/08/2025 13:04:31
23/08/2025 13:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب خلافات مع عائلته.. النجم التركي الشهير يتعرّض لأزمة صحية جديدة!
Lebanon 24
بسبب خلافات مع عائلته.. النجم التركي الشهير يتعرّض لأزمة صحية جديدة!
23/08/2025 13:04:31
23/08/2025 13:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بأجواء فخمة.. أنابيلا هلال تحتفل بعيد ميلاد ابنتها والأخيرة تلفت الأنظار بإطلالتها (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة.. أنابيلا هلال تحتفل بعيد ميلاد ابنتها والأخيرة تلفت الأنظار بإطلالتها (فيديو)
04:36 | 2025-08-23
23/08/2025 04:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسية فنية من العُمر في بيروت.. نادين حسن وجو ضو يتألقان "كلاسيكياً"!
Lebanon 24
أمسية فنية من العُمر في بيروت.. نادين حسن وجو ضو يتألقان "كلاسيكياً"!
04:30 | 2025-08-23
23/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عودتها إلى حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تصدر أول بيان رسمي وهذا ما قالت فيه
Lebanon 24
بعد أنباء عودتها إلى حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تصدر أول بيان رسمي وهذا ما قالت فيه
04:18 | 2025-08-23
23/08/2025 04:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
23/08/2025 03:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب.. عادت شيرين عبد الوهاب إلى طليقها حسام حبيب
Lebanon 24
لهذا السبب.. عادت شيرين عبد الوهاب إلى طليقها حسام حبيب
01:52 | 2025-08-23
23/08/2025 01:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
00:34 | 2025-08-23
23/08/2025 12:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
11:11 | 2025-08-22
22/08/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يهدّد لبنان.. ماذا قال تقريرٌ أميركي جديد؟
Lebanon 24
خطر يهدّد لبنان.. ماذا قال تقريرٌ أميركي جديد؟
14:00 | 2025-08-22
22/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
06:16 | 2025-08-22
22/08/2025 06:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:36 | 2025-08-23
بأجواء فخمة.. أنابيلا هلال تحتفل بعيد ميلاد ابنتها والأخيرة تلفت الأنظار بإطلالتها (فيديو)
04:30 | 2025-08-23
أمسية فنية من العُمر في بيروت.. نادين حسن وجو ضو يتألقان "كلاسيكياً"!
04:18 | 2025-08-23
بعد أنباء عودتها إلى حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تصدر أول بيان رسمي وهذا ما قالت فيه
03:31 | 2025-08-23
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
01:52 | 2025-08-23
لهذا السبب.. عادت شيرين عبد الوهاب إلى طليقها حسام حبيب
01:29 | 2025-08-23
بعمر يُناهز الـ 90.. سميرة توفيق تزور لبنان وهذا ما قامت به (صور)
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
23/08/2025 13:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
23/08/2025 13:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 13:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24