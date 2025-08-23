Advertisement

فنون ومشاهير

بعد اختفاء صديقه.. النجم التركي الشهير أمام النيابة!

Lebanon 24
23-08-2025 | 02:39
في قضية اختفاء رجل الأعمال حالت يوكايا الذي فُقد في حادث بحري غامض قبل نحو3  أسابيع، أدلى الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ بإفادته أمام النيابة
وذكرت تقارير إعلامية أن كيفانش، الذي شارك بنفسه في عمليات البحث عن صديقه، أكد أنه تحدث معه هاتفياً قبل لحظات من وقوع الحادث، لكن الاتصال انقطع فجأة ولم يتمكّن من الوصول إليه مجدداً، وهو ما اعتُبر آخر تواصل معروف مع يوكايا قبل اختفائه.

وتزامنت إفادة تاتليتوغ مع تطورات لافتة في مسار القضية التي باتت تحظى بمتابعة واسعة في الأوساط الإعلامية التركية، بعدما أثبتت الفحوص الجنائية أن آثار الاصطدام على يخت يوكايا المتحطم "غراي وولف" تتطابق مع الخدوش الموجودة على مقدمة سفينة الشحن الجافة "أريل 7"، التي كانت تمر في المنطقة ذاتها وقت وقوع الحادث.

وأدى ذلك إلى توقيف قبطان السفينة البالغ من العمر 61 عاماً، بتهمة "التسبب بالوفاة عن غير قصد"، خاصة بعد اعترافه بأنه شعر بارتطام غير مفهوم ورأى قطعاً خشبية في المياه لكنه واصل طريقه.(24)
 
