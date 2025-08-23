بعد اختفاء صديقه.. النجم التركي الشهير أمام النيابة!

Advertisement

في قضية اختفاء رجل الأعمال حالت يوكايا الذي فُقد في حادث بحري غامض قبل نحو3 أسابيع، أدلى الممثل الشهير بإفادته أمام .وذكرت تقارير إعلامية أن كيفانش، الذي شارك بنفسه في عمليات البحث عن صديقه، أكد أنه تحدث معه هاتفياً قبل لحظات من وقوع الحادث، لكن الاتصال انقطع فجأة ولم يتمكّن من الوصول إليه مجدداً، وهو ما اعتُبر آخر تواصل معروف مع يوكايا قبل اختفائه.وتزامنت إفادة تاتليتوغ مع تطورات لافتة في مسار القضية التي باتت تحظى بمتابعة واسعة في الأوساط الإعلامية ، بعدما أثبتت الفحوص الجنائية أن آثار الاصطدام على يخت يوكايا المتحطم " وولف" تتطابق مع الخدوش الموجودة على مقدمة سفينة الشحن الجافة "أريل 7"، التي كانت تمر في المنطقة ذاتها وقت وقوع الحادث.وأدى ذلك إلى توقيف قبطان السفينة البالغ من العمر 61 عاماً، بتهمة "التسبب بالوفاة عن غير قصد"، خاصة بعد اعترافه بأنه شعر بارتطام غير مفهوم ورأى قطعاً خشبية في المياه لكنه واصل طريقه.(24)