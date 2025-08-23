Advertisement

فنون ومشاهير

انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)

Lebanon 24
23-08-2025 | 03:31
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشر فيديو للفنان المصري علي الحجار أثار فيه الجدل وذلك بعدما ظهر وهو ينفعل على إحدى المعجبات التي اقتربت من سيارته محاولة مصافحته، عقب انتهاء حفله الغنائي الأخير ضمن فعاليات مهرجان القلعة 2025 في دورته الـ33.
Advertisement

وأظهر الذي لم تتجاوز مدته بضع ثوانٍ الحجار وهو يطلب من المعجبة إبعاد يدها عن نافذة السيارة أثناء محاولته مغادرة المكان، وهو ما انقسمت حوله آراء المتابعين بين من رأى أن تصرفه مبرر، وآخرين اعتبروه غير لائق.
 
مواضيع ذات صلة
بعدما قبلته إحداهن على فمه.. شاهدوا ماذا فعل راغب علامة مع إحدى المعجبات وهكذا ردت زوجته (فيديو)
lebanon 24
23/08/2025 13:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أزمته الأخيرة في مصر... شاهدوا كيف تصرف راغب علامة مع معجبة في حفله في إهمج (فيديو)
lebanon 24
23/08/2025 13:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أزمة راغب علامة بسبب القبلات.. تامر حسني يهرب من إحدى المعجبات شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
lebanon 24
23/08/2025 13:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال حفله... شاهدوا ما فعله تامر حسني مع إحدى معجباته! (فيديو)
lebanon 24
23/08/2025 13:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:36 | 2025-08-23
04:30 | 2025-08-23
04:18 | 2025-08-23
02:39 | 2025-08-23
01:52 | 2025-08-23
01:29 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24