فنون ومشاهير
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
23-08-2025
|
03:31
انتشر فيديو للفنان المصري
علي الحجار
أثار فيه الجدل وذلك بعدما ظهر وهو ينفعل على إحدى المعجبات التي اقتربت من سيارته محاولة مصافحته، عقب انتهاء حفله الغنائي الأخير ضمن فعاليات مهرجان القلعة 2025 في دورته الـ33.
وأظهر الذي لم تتجاوز مدته بضع ثوانٍ
الحجار
وهو يطلب من المعجبة إبعاد يدها عن نافذة السيارة أثناء محاولته مغادرة المكان، وهو ما انقسمت حوله آراء المتابعين بين من رأى أن تصرفه مبرر، وآخرين اعتبروه غير لائق.
بعدما قبلته إحداهن على فمه.. شاهدوا ماذا فعل راغب علامة مع إحدى المعجبات وهكذا ردت زوجته (فيديو)
بعد أزمته الأخيرة في مصر... شاهدوا كيف تصرف راغب علامة مع معجبة في حفله في إهمج (فيديو)
بعد أزمة راغب علامة بسبب القبلات.. تامر حسني يهرب من إحدى المعجبات شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
خلال حفله... شاهدوا ما فعله تامر حسني مع إحدى معجباته! (فيديو)
بأجواء فخمة.. أنابيلا هلال تحتفل بعيد ميلاد ابنتها والأخيرة تلفت الأنظار بإطلالتها (فيديو)
أمسية فنية من العُمر في بيروت.. نادين حسن وجو ضو يتألقان "كلاسيكياً"!
بعد أنباء عودتها إلى حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تصدر أول بيان رسمي وهذا ما قالت فيه
بعد اختفاء صديقه.. النجم التركي الشهير أمام النيابة!
لهذا السبب.. عادت شيرين عبد الوهاب إلى طليقها حسام حبيب
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
خطر يهدّد لبنان.. ماذا قال تقريرٌ أميركي جديد؟
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
