انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)

انتشر فيديو للفنان المصري أثار فيه الجدل وذلك بعدما ظهر وهو ينفعل على إحدى المعجبات التي اقتربت من سيارته محاولة مصافحته، عقب انتهاء حفله الغنائي الأخير ضمن فعاليات مهرجان القلعة 2025 في دورته الـ33.وأظهر الذي لم تتجاوز مدته بضع ثوانٍ وهو يطلب من المعجبة إبعاد يدها عن نافذة السيارة أثناء محاولته مغادرة المكان، وهو ما انقسمت حوله آراء المتابعين بين من رأى أن تصرفه مبرر، وآخرين اعتبروه غير لائق.