فنون ومشاهير

بعد أنباء عودتها إلى حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تصدر أول بيان رسمي وهذا ما قالت فيه

Lebanon 24
23-08-2025 | 04:18
بعد الضجة التي حصلت في الساعات الماضية بشأن عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب، أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً أعلامياً، حذّرت فيه محاميها السابق ياسر قنطوش وكل من يحاول التدخل في حياتها الشخصية.

وجاء في البيان أن شيرين تعلن لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً.

وأكّدت شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب، سواء أكانت جميلة أو صعبة، منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها.

وشدّدت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخباراً أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها.

وأعربت عن تقديرها العميق لجمهورها الوفي، وتؤكد أن محبتهم وثقتهم هما السند الحقيقي لها في حياتها ومسيرتها الفنية.
 
