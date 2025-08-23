بعد أنباء عودتها إلى حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تصدر أول بيان رسمي وهذا ما قالت فيه

بيان صحفي



تعلن الفنانة شيرين لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً.



وتؤكد شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف… — Sherine Abdel-Wahab (@Sherinthesinger) August 23, 2025

بعد الضجة التي حصلت في الساعات الماضية بشأن عودتها إلى طليقها الفنان ، أصدرت الفنانة بياناً أعلامياً، حذّرت فيه محاميها السابق وكل من يحاول التدخل في حياتها الشخصية.وجاء في البيان أن تعلن لجمهورها وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً.وأكّدت شيرين أنها تخاطب جمهورها مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب، سواء أكانت جميلة أو صعبة، منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها.وشدّدت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخباراً أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها.وأعربت عن تقديرها العميق لجمهورها الوفي، وتؤكد أن محبتهم وثقتهم هما السند الحقيقي لها في حياتها ومسيرتها الفنية.