بعد أنباء عودتها إلى حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تصدر أول بيان رسمي وهذا ما قالت فيه

بيان صحفي
تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً.
وتؤكد شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف…
— Sherine Abdel-Wahab (@Sherinthesinger) August 23, 2025
