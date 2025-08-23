انهار في موقع التصوير... وفاة مخرج مسلسل معروف جدّاً بشكلٍ مفاجىء

تُوفِيَ بوريللا المخرج المساعد لمسلسل "إميلي في " عن عمر ناهز 47 عاماً، بعدما انهار فجأة في موقع التصوير في مدينة ، قبل لحظات من تصوير المشهد الختامي للموسم الخامس.

Advertisement



وكشفت صحيفة "لا "، أنّه تمّ استدعاء المسعفين إلى فندق "دانييلي"، ورغم محاولاتهم، لم يتمكنوا من إنقاذه.

وأضافت أنّه تمّ تعليق التصوير عقب وفاة بوريللا. (ارم نيوز)