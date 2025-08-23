Advertisement

فنون ومشاهير

انهار في موقع التصوير... وفاة مخرج مسلسل معروف جدّاً بشكلٍ مفاجىء

Lebanon 24
23-08-2025 | 08:19
تُوفِيَ دييغو بوريللا المخرج المساعد لمسلسل "إميلي في باريس" عن عمر ناهز 47 عاماً، بعدما انهار فجأة في موقع التصوير في مدينة البندقية، قبل لحظات من تصوير المشهد الختامي للموسم الخامس.
وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا"، أنّه تمّ استدعاء المسعفين إلى فندق "دانييلي"، ورغم محاولاتهم، لم يتمكنوا من إنقاذه.
 
 
وأضافت أنّه تمّ تعليق التصوير عقب وفاة بوريللا. (ارم نيوز)
 
 
