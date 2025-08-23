Advertisement

فنون ومشاهير

صورة تنتشر لشيرين وحسام حبيب... هل هي جديدة؟

Lebanon 24
23-08-2025 | 10:11
بعد إعلان محامي الفنانة المصريّة شيرين عبدالوهاب، عن عودتها إلى الفنان حسام حبيب، الأمر الذي نفاه الأخير، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ بصورة، زعم ناشروها أنّها جديدة للثنائيّ.
وتبيّن أنّ الصورة ليست جديدة، والتُقطت خلال فترة زواجهما الثاني قبل انفصالهما الرسميّ، وتحديداً في 9 تشرين الثاني 2023.
 
 
