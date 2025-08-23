صورة تنتشر لشيرين وحسام حبيب... هل هي جديدة؟

28
بعد إعلان محامي الفنانة المصريّة
شيرين عبدالوهاب
، عن عودتها إلى الفنان
حسام حبيب
، الأمر الذي نفاه الأخير، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ بصورة، زعم ناشروها أنّها جديدة للثنائيّ.
وتبيّن أنّ الصورة ليست جديدة، والتُقطت خلال فترة زواجهما الثاني قبل انفصالهما الرسميّ، وتحديداً في 9 تشرين الثاني 2023.
