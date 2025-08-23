نوال الزغبي ترفض التعليق على خبر عودة شيرين لحسام حبيب.. وهكذا ردّت

Advertisement

في بلبنان، علقت على أنباء عودة وحسام حبيب بكلمات مقتضبة، مكتفية بالدعاء لهما بالسعادة والصحة.وخلال مؤتمرها الصحفي في بمناسبة حفلها الأخير، وجدت النجمة نوال الزغبي نفسها أمام سؤال يتعلق بعودة الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى طليقها الفنان .واختارت الزغبي الرد بحذر، مؤكدة أنها تفضل التركيز على نجاح ألبومها الجديد وعدم الخوض في حياة زملائها الخاصة، واكتفت بالقول: "أنا هنا لأحتفل بألبومي، لا أريد التحدث عن أي فنان أو فنانة، الله يوفقهم ويعطيهم أيام حلوة وصحة".كما حرصت نوال على توجيه رسالة دعم للنجمة بعد وعكتها الصحية الأخيرة، مؤكدة: "بتمنى لها الشفاء العاجل وتقوم بسرعة، لأن أولادها وجمهورها بحاجة لها، وهي بحاجة لنفسها". (العين)