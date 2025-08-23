Advertisement

فنون ومشاهير

نوال الزغبي ترفض التعليق على خبر عودة شيرين لحسام حبيب.. وهكذا ردّت

Lebanon 24
23-08-2025 | 12:13
في مؤتمر صحفي بلبنان، علقت نوال الزغبي على أنباء عودة شيرين وحسام حبيب بكلمات مقتضبة، مكتفية بالدعاء لهما بالسعادة والصحة.
وخلال مؤتمرها الصحفي في لبنان بمناسبة حفلها الأخير، وجدت النجمة اللبنانية نوال الزغبي نفسها أمام سؤال يتعلق بعودة الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

واختارت الزغبي الرد بحذر، مؤكدة أنها تفضل التركيز على نجاح ألبومها الجديد وعدم الخوض في حياة زملائها الخاصة، واكتفت بالقول: "أنا هنا لأحتفل بألبومي، لا أريد التحدث عن أي فنان أو فنانة، الله يوفقهم ويعطيهم أيام حلوة وصحة".

كما حرصت نوال على توجيه رسالة دعم للنجمة أنغام بعد وعكتها الصحية الأخيرة، مؤكدة: "بتمنى لها الشفاء العاجل وتقوم بسرعة، لأن أولادها وجمهورها بحاجة لها، وهي بحاجة لنفسها". (العين)
