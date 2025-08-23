الموت يفجع بطل مسلسل "المدينة البعيدة" التركي (صورة)

توفي والد النجم أتاكان أوزكايا عن عمر ناهز 63 عاماً، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وشارك الفنان أتاكان أوزكايا متابعيه الخبر المحزن، وذلك من خلال " " عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، إذ نشر صورة والده وكتب عليها: انتقل إلى رحمة الله والدنا الحبيب مصطفى أوزكايا وستشيع جنازته غدًا السبت بعد صلاة الظهر في مالتيبه المركزي، وسيدفن في مقبرة باشيبويوك، وداعًا يا أبي.



اشتهر الفنان أتاكان أوزكايا بمسلسل "المدينة البعيدة" المستوحى من مسلسل " ".