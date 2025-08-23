28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
9
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الموت يفجع بطل مسلسل "المدينة البعيدة" التركي (صورة)
Lebanon 24
23-08-2025
|
16:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي والد النجم
التركي
أتاكان أوزكايا عن عمر ناهز 63 عاماً، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
Advertisement
وشارك الفنان أتاكان أوزكايا متابعيه الخبر المحزن، وذلك من خلال "
ستوري
" عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، إذ نشر صورة والده وكتب عليها: انتقل إلى رحمة الله والدنا الحبيب مصطفى أوزكايا وستشيع جنازته غدًا السبت بعد صلاة الظهر في
مسجد
مالتيبه المركزي، وسيدفن في مقبرة باشيبويوك، وداعًا يا أبي.
اشتهر الفنان أتاكان أوزكايا بمسلسل "المدينة البعيدة" المستوحى من مسلسل "
الهيبة
".
مواضيع ذات صلة
بغاية الجمال.. زوجة بطل مسلسل "آسر" السوري باسل خياط تلفت الأنظار بـ "هوت شورت" (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة بطل مسلسل "آسر" السوري باسل خياط تلفت الأنظار بـ "هوت شورت" (صور)
24/08/2025 01:44:06
24/08/2025 01:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
النجم التركي بوراك أوزجيفيت ينسحب من مسلسل "المؤسس عثمان".. إليكم السبب
Lebanon 24
النجم التركي بوراك أوزجيفيت ينسحب من مسلسل "المؤسس عثمان".. إليكم السبب
24/08/2025 01:44:06
24/08/2025 01:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زينة تشارك في تصوير مسلسل "ورد وشوكولاتة"
Lebanon 24
زينة تشارك في تصوير مسلسل "ورد وشوكولاتة"
24/08/2025 01:44:06
24/08/2025 01:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر فنيّ حزين جدّاً... وفاة "خيرو" بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا" (صورة)
Lebanon 24
خبر فنيّ حزين جدّاً... وفاة "خيرو" بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا" (صورة)
24/08/2025 01:44:06
24/08/2025 01:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بشكل مفاجئ.. شيرين تتعرض لأزمة صحية وهذه تفاصيل حالتها
Lebanon 24
بشكل مفاجئ.. شيرين تتعرض لأزمة صحية وهذه تفاصيل حالتها
15:14 | 2025-08-23
23/08/2025 03:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
15:03 | 2025-08-23
23/08/2025 03:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال الزغبي ترفض التعليق على خبر عودة شيرين لحسام حبيب.. وهكذا ردّت
Lebanon 24
نوال الزغبي ترفض التعليق على خبر عودة شيرين لحسام حبيب.. وهكذا ردّت
12:13 | 2025-08-23
23/08/2025 12:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة تنتشر لشيرين وحسام حبيب... هل هي جديدة؟
Lebanon 24
صورة تنتشر لشيرين وحسام حبيب... هل هي جديدة؟
10:11 | 2025-08-23
23/08/2025 10:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار في موقع التصوير... وفاة مخرج مسلسل معروف جدّاً بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
انهار في موقع التصوير... وفاة مخرج مسلسل معروف جدّاً بشكلٍ مفاجىء
08:19 | 2025-08-23
23/08/2025 08:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
00:34 | 2025-08-23
23/08/2025 12:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
05:13 | 2025-08-23
23/08/2025 05:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
06:51 | 2025-08-23
23/08/2025 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
12:23 | 2025-08-23
23/08/2025 12:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
15:03 | 2025-08-23
23/08/2025 03:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:14 | 2025-08-23
بشكل مفاجئ.. شيرين تتعرض لأزمة صحية وهذه تفاصيل حالتها
15:03 | 2025-08-23
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
12:13 | 2025-08-23
نوال الزغبي ترفض التعليق على خبر عودة شيرين لحسام حبيب.. وهكذا ردّت
10:11 | 2025-08-23
صورة تنتشر لشيرين وحسام حبيب... هل هي جديدة؟
08:19 | 2025-08-23
انهار في موقع التصوير... وفاة مخرج مسلسل معروف جدّاً بشكلٍ مفاجىء
06:51 | 2025-08-23
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
24/08/2025 01:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
24/08/2025 01:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
24/08/2025 01:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24