فنون ومشاهير

الموت يفجع بطل مسلسل "المدينة البعيدة" التركي (صورة)

Lebanon 24
23-08-2025 | 16:29
توفي والد النجم التركي أتاكان أوزكايا عن عمر ناهز 63 عاماً، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
وشارك الفنان أتاكان أوزكايا متابعيه الخبر المحزن، وذلك من خلال "ستوري" عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، إذ نشر صورة والده وكتب عليها: انتقل إلى رحمة الله والدنا الحبيب مصطفى أوزكايا وستشيع جنازته غدًا السبت بعد صلاة الظهر في مسجد مالتيبه المركزي، وسيدفن في مقبرة باشيبويوك، وداعًا يا أبي.

اشتهر الفنان أتاكان أوزكايا بمسلسل "المدينة البعيدة" المستوحى من مسلسل "الهيبة".
