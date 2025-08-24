تطورات هامة عن حالة أنغام.. هذا ما كشفه احد المقربين



وأوضح الإعلامي المصري مساء السبت في منشور عبر حسابه على " "، عن كونه ظل ينتظر نتائج التحاليل الجديدة الخاصة بالمطربة .



مؤكدا أن الأرقام الجديدة للتحاليل تقترب بشكل كبير من الأرقام الطبيعية، كما نصح الأطباء أنغام بأن تقوم بالمشي خارج غرفتها خلال هذه الفترة، وباتت الآن تأكل بشكل طبيعي.

ورد ما أشيع من البعض عن تطورات الحالة الصحية لأنغام، نافيا أن يكون هناك خراج على البنكرياس، كما أكد على أنه لم يحدث أي خطأ طبي في الجراحة، والمضاعفات التي حدثت هي المضاعفات التي تحدث في هذا النوع من الجراحات الكبيرة والخطيرة.



وأكد سعد أن أنغام اختارت هذه المستشفى ، لأنها متخصصة في جراحات البنكرياس، نافيا أن تكون أنغام قد خضعت لـ 3 جراحات كما أشيع.

ليزف البشرى لمحبي أنغام ويؤكد أن الألم في تراجع خلال الوقت الحالي، مشيرا إلى كون تلك المحنة التي مرت بها المطربة المصرية كشفت عن حالة حب حقيقية في منتهى القوة والصدق.



وأكد الإعلامي المصري أن "أنغام بذلت مجهودا كبيرا طيلة مشوارها الفني، كي تستحق هذه المكانة الكبيرة لدى الجمهور"، مطالبا الجميع بالدعاء لها "حتى تجتاز هذه المحنة بشكل كامل".