فنون ومشاهير

تطورات هامة عن حالة أنغام.. هذا ما كشفه احد المقربين

Lebanon 24
24-08-2025 | 00:39
كشف الإعلامي المصري محمود سعد، عن آخر تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام، التي تخضع للعلاج منذ أكثر من 3 أسابيع، وسط حالة قلق شديدة لدى محبيها.
وأوضح الإعلامي المصري مساء السبت في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، عن كونه ظل ينتظر نتائج التحاليل الجديدة الخاصة بالمطربة المصرية.

مؤكدا أن الأرقام الجديدة للتحاليل تقترب بشكل كبير من الأرقام الطبيعية، كما نصح الأطباء أنغام بأن تقوم بالمشي خارج غرفتها خلال هذه الفترة، وباتت الآن تأكل بشكل طبيعي.
ورد سعد على ما أشيع من البعض عن تطورات الحالة الصحية لأنغام، نافيا أن يكون هناك خراج على البنكرياس، كما أكد على أنه لم يحدث أي خطأ طبي في الجراحة، والمضاعفات التي حدثت هي المضاعفات التي تحدث في هذا النوع من الجراحات الكبيرة والخطيرة.

وأكد سعد أن أنغام اختارت هذه المستشفى الألمانية، لأنها متخصصة في جراحات البنكرياس، نافيا أن تكون أنغام قد خضعت لـ 3 جراحات كما أشيع.
ليزف البشرى لمحبي أنغام ويؤكد أن الألم في تراجع خلال الوقت الحالي، مشيرا إلى كون تلك المحنة التي مرت بها المطربة المصرية كشفت عن حالة حب حقيقية في منتهى القوة والصدق.

وأكد الإعلامي المصري أن "أنغام بذلت مجهودا كبيرا طيلة مشوارها الفني، كي تستحق هذه المكانة الكبيرة لدى الجمهور"، مطالبا الجميع بالدعاء لها "حتى تجتاز هذه المحنة بشكل كامل".
03:00 | 2025-08-24
02:00 | 2025-08-24
23:00 | 2025-08-23
16:29 | 2025-08-23
15:14 | 2025-08-23
15:03 | 2025-08-23
