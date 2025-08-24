وعكة مفاجئة تصيب شيرين يستدعي تدخلا طبيا عاجلا

Advertisement

تعرضت الفنانة لأزمة صحية مفاجئة، نتج عنها استدعاء فريق طبي متخصص لمتابعة أزماتها النفسية والجسدية، بعد أزمة البيانات التي كانت بينها وبين المحامي الخاص بها.وتعرضت لوعكة صحية مفاجئة، نتيجة الضغوط النفسية التي مرت بها خلال الساعات الأخيرة، ما استدعى وجود فريق طبي متخصص يتواجد في منزلها حالياً لمتابعة حالتها بشكل مستمر.وطلب الفريق الطبي من المحيطين بالفنانة شيرين تجنب الحديث معها عن أي أمور تتعلق بأزماتها الأخيرة، حفاظاً على استقرار حالتها النفسية.