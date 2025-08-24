31
فنون ومشاهير
وعكة مفاجئة تصيب شيرين يستدعي تدخلا طبيا عاجلا
Lebanon 24
24-08-2025
|
02:00
photos
تعرضت الفنانة
شيرين عبد الوهاب
لأزمة صحية مفاجئة، نتج عنها استدعاء فريق طبي متخصص لمتابعة أزماتها النفسية والجسدية، بعد أزمة البيانات التي كانت بينها وبين المحامي الخاص بها.
وتعرضت
شيرين
لوعكة صحية مفاجئة، نتيجة الضغوط النفسية التي مرت بها خلال الساعات الأخيرة، ما استدعى وجود فريق طبي متخصص يتواجد في منزلها حالياً لمتابعة حالتها بشكل مستمر.
وطلب الفريق الطبي من المحيطين بالفنانة شيرين تجنب الحديث معها عن أي أمور تتعلق بأزماتها الأخيرة، حفاظاً على استقرار حالتها النفسية.
مواضيع ذات صلة
شعر بآلام حادة ونقل بشكل عاجل إلى المستشفى.. فنان قدير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
شعر بآلام حادة ونقل بشكل عاجل إلى المستشفى.. فنان قدير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعه (صورة)
24/08/2025 13:38:47
24/08/2025 13:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تعرّضت لوعكة صحية مُفاجئة.. أصيبت بتسمم غذائي! (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تعرّضت لوعكة صحية مُفاجئة.. أصيبت بتسمم غذائي! (صور)
24/08/2025 13:38:47
24/08/2025 13:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل إحياء حفله.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
قبل إحياء حفله.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى (صورة)
24/08/2025 13:38:47
24/08/2025 13:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة ونقله إلى المستشفى.. هذا وضع الفنان محمد صبحي
Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة ونقله إلى المستشفى.. هذا وضع الفنان محمد صبحي
24/08/2025 13:38:47
24/08/2025 13:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاخذ والرد.. حسام حبيب يفتح النار على محامي شيرين
Lebanon 24
بعد الاخذ والرد.. حسام حبيب يفتح النار على محامي شيرين
03:00 | 2025-08-24
24/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورات هامة عن حالة أنغام.. هذا ما كشفه احد المقربين
Lebanon 24
تطورات هامة عن حالة أنغام.. هذا ما كشفه احد المقربين
00:39 | 2025-08-24
24/08/2025 12:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح تطلعونا من تيابنا".. الشامي منزعج من جواز سفره
Lebanon 24
"رح تطلعونا من تيابنا".. الشامي منزعج من جواز سفره
23:00 | 2025-08-23
23/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يفجع بطل مسلسل "المدينة البعيدة" التركي (صورة)
Lebanon 24
الموت يفجع بطل مسلسل "المدينة البعيدة" التركي (صورة)
16:29 | 2025-08-23
23/08/2025 04:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
خلال أشهر.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
Lebanon 24
خلال أشهر.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
14:44 | 2025-08-23
23/08/2025 02:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
15:03 | 2025-08-23
23/08/2025 03:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
06:51 | 2025-08-23
23/08/2025 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
12:23 | 2025-08-23
23/08/2025 12:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيكون الشتاء قارس البرودة ومثلجاً كثيراً؟
Lebanon 24
هل سيكون الشتاء قارس البرودة ومثلجاً كثيراً؟
09:28 | 2025-08-23
23/08/2025 09:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في فنون ومشاهير
06:27 | 2025-08-24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
03:00 | 2025-08-24
بعد الاخذ والرد.. حسام حبيب يفتح النار على محامي شيرين
00:39 | 2025-08-24
تطورات هامة عن حالة أنغام.. هذا ما كشفه احد المقربين
23:00 | 2025-08-23
"رح تطلعونا من تيابنا".. الشامي منزعج من جواز سفره
16:29 | 2025-08-23
الموت يفجع بطل مسلسل "المدينة البعيدة" التركي (صورة)
15:14 | 2025-08-23
بشكل مفاجئ.. شيرين تتعرض لأزمة صحية وهذه تفاصيل حالتها
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
24/08/2025 13:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
24/08/2025 13:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
24/08/2025 13:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
