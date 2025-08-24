Advertisement

فنون ومشاهير

أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)

Lebanon 24
24-08-2025 | 06:27
A-
A+
Doc-P-1408389-638916395271048944.png
Doc-P-1408389-638916395271048944.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيّب الموت الممثل المصري الشاب بهاء الخطيب مساء السبت، عن عمر يناهز 41 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
Advertisement


ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر اليوم الأحد في مسقط رأسه بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.


وكشف الممثل حسام داغر أن الخطيب وافته المنية أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم مع أصدقائه، معبّرًا عن صدمته وحزنه قائلاً: "يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة.. مات!.. أنا عقلي هيجراله حاجة.. الثبات والصبر والعقل من عندك يارب".

وأعرب حسام داغر، عن حزنه الشديد إثر رحيل صديقه بشكلٍ مفاجئ، كاشفًا عن كواليس المكالمة الأخيرة معه، قائلًا عبر حسابه على "فيس بوك": "ده لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا كام يوم في إسكندريه وقلت لك هتحب قعدة بلكونتي علي البحر علطول، ورجعت أقولك خلينا في الشتا هيبقى أحلي الجو دلوقتي صيف وحر.. خلاص لا بقى فيه شتا ولا صيف ولا حاجة.. الناس بتمشي فجأة إزاي كده.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. دموعي منشفتش من يوم تيمور، وقلبي لسه موجوع.. تقوم تمشي فجأة".

وتابع: "بهاء الجميل المحترم الطيب أعرفه من وهو في مسرح الجامعة، وقبل المعهد وبرضه كبر قدامي وكان ناجح في كل حاجة، حتي مجاله وشغله الأساسي جنب التمثيل.. لو أعرف أنك هتمشي فجأة كنت قابلتك ومفضلناش نأجلها.. ليه يا ربي الطيبين المحترمين بيمشوا فجأة.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. الصبر من عندك يا رب".

وبهاء الخطيب ممثل مصري وُلد عام 1984، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2006، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج. عمل أيضًا في مجالات تصميم المؤثرات البصرية والموارد البشرية، وشارك في عدة ورش فنية مع كبار الفنانين مثل مروة جبريل، جوديتا سالم، لطفي لبيب، محمود الجندي، وعلي بدرخان.

ومن أبرز أعماله الفنية: مسلسلات "المشوار" مع محمد رمضان، "المماليك"، "فاتن أمل حربي" مع نيللي كريم، "لعبة نيوتن" مع منى زكي، بالإضافة إلى أفلام مثل "صاحب المقام"، "واحة الغروب"، و"نصيبي وقسمتك"، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة في مشواره الفني.



















مواضيع ذات صلة
وفاة مدرب نادي شهير إثر أزمة قلبية مفاجئة (صورة)
lebanon 24
25/08/2025 00:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
شعر بألم في الصدر.. وفاة فنان شهير بأزمة قلبية مُفاجئة (صورة)
lebanon 24
25/08/2025 00:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد صديقها بكلمات مؤثرة تشعل مواقع التواصل (صورة)
lebanon 24
25/08/2025 00:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
خضع لعملية.. أزمة قلبية تصيب رئيساً إيرانياً سابقاً
lebanon 24
25/08/2025 00:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:36 | 2025-08-24
16:07 | 2025-08-24
15:46 | 2025-08-24
15:23 | 2025-08-24
15:19 | 2025-08-24
15:02 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24