28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
24-08-2025
|
06:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيّب الموت الممثل المصري الشاب بهاء
الخطيب
مساء السبت، عن عمر يناهز 41 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
Advertisement
ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر اليوم الأحد في مسقط رأسه بمنطقة البدرشين بمحافظة
الجيزة
.
وكشف الممثل حسام داغر أن الخطيب وافته
المنية
أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم مع أصدقائه، معبّرًا عن صدمته وحزنه قائلاً: "يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة.. مات!.. أنا عقلي هيجراله حاجة.. الثبات والصبر والعقل من عندك يارب".
وأعرب حسام داغر، عن حزنه الشديد إثر رحيل صديقه بشكلٍ مفاجئ، كاشفًا عن كواليس المكالمة الأخيرة معه، قائلًا عبر حسابه على "فيس بوك": "ده لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا كام يوم في إسكندريه وقلت لك هتحب قعدة بلكونتي علي البحر علطول، ورجعت أقولك خلينا في الشتا هيبقى أحلي الجو دلوقتي صيف وحر.. خلاص لا بقى فيه شتا ولا صيف ولا حاجة.. الناس بتمشي فجأة إزاي كده.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. دموعي منشفتش من يوم
تيمور
، وقلبي لسه موجوع.. تقوم تمشي فجأة".
وتابع: "بهاء الجميل المحترم
الطيب
أعرفه من وهو في مسرح الجامعة، وقبل المعهد وبرضه كبر قدامي وكان ناجح في كل حاجة، حتي مجاله وشغله الأساسي جنب التمثيل.. لو أعرف أنك هتمشي فجأة كنت قابلتك ومفضلناش نأجلها.. ليه يا ربي الطيبين المحترمين بيمشوا فجأة.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. الصبر من عندك يا رب".
وبهاء الخطيب ممثل
مصري
وُلد عام 1984، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة
القاهرة
عام 2006، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج. عمل أيضًا في مجالات تصميم المؤثرات البصرية والموارد البشرية، وشارك في عدة ورش فنية مع كبار الفنانين مثل مروة جبريل، جوديتا سالم، لطفي لبيب، محمود الجندي، وعلي بدرخان.
ومن أبرز أعماله الفنية: مسلسلات "المشوار" مع محمد
رمضان
، "المماليك"، "فاتن أمل حربي" مع نيللي كريم، "لعبة نيوتن" مع منى زكي، بالإضافة إلى أفلام مثل "صاحب المقام"، "واحة الغروب"، و"نصيبي وقسمتك"، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة في مشواره الفني.
مواضيع ذات صلة
وفاة مدرب نادي شهير إثر أزمة قلبية مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
وفاة مدرب نادي شهير إثر أزمة قلبية مفاجئة (صورة)
25/08/2025 00:10:26
25/08/2025 00:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بألم في الصدر.. وفاة فنان شهير بأزمة قلبية مُفاجئة (صورة)
Lebanon 24
شعر بألم في الصدر.. وفاة فنان شهير بأزمة قلبية مُفاجئة (صورة)
25/08/2025 00:10:26
25/08/2025 00:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد صديقها بكلمات مؤثرة تشعل مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد صديقها بكلمات مؤثرة تشعل مواقع التواصل (صورة)
25/08/2025 00:10:26
25/08/2025 00:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعملية.. أزمة قلبية تصيب رئيساً إيرانياً سابقاً
Lebanon 24
خضع لعملية.. أزمة قلبية تصيب رئيساً إيرانياً سابقاً
25/08/2025 00:10:26
25/08/2025 00:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بتهم حيازة الأسلحة والمخدرات.. مذيعة ومنتجة عربية أمام القضاء
Lebanon 24
بتهم حيازة الأسلحة والمخدرات.. مذيعة ومنتجة عربية أمام القضاء
16:36 | 2025-08-24
24/08/2025 04:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
Lebanon 24
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
16:07 | 2025-08-24
24/08/2025 04:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن صحة أنغام.. هذه آخر التطورات
Lebanon 24
عن صحة أنغام.. هذه آخر التطورات
15:46 | 2025-08-24
24/08/2025 03:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع علم لبنان.. مفاجأة من محمد رمضان للشعب اللبناني
Lebanon 24
رفع علم لبنان.. مفاجأة من محمد رمضان للشعب اللبناني
15:23 | 2025-08-24
24/08/2025 03:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. باميلا الكيك ترقص مع زياد برجي
Lebanon 24
بالفيديو.. باميلا الكيك ترقص مع زياد برجي
15:19 | 2025-08-24
24/08/2025 03:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
Lebanon 24
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
23:32 | 2025-08-23
23/08/2025 11:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
02:45 | 2025-08-24
24/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:36 | 2025-08-24
بتهم حيازة الأسلحة والمخدرات.. مذيعة ومنتجة عربية أمام القضاء
16:07 | 2025-08-24
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
15:46 | 2025-08-24
عن صحة أنغام.. هذه آخر التطورات
15:23 | 2025-08-24
رفع علم لبنان.. مفاجأة من محمد رمضان للشعب اللبناني
15:19 | 2025-08-24
بالفيديو.. باميلا الكيك ترقص مع زياد برجي
15:02 | 2025-08-24
بتهمة التشهير.. توقيف صانع محتوى عربي شهير
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 00:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 00:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 00:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24