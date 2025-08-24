أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)

وأعرب حسام داغر، عن حزنه الشديد إثر رحيل صديقه بشكلٍ مفاجئ، كاشفًا عن كواليس المكالمة الأخيرة معه، قائلًا عبر حسابه على "فيس بوك": "ده لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا كام يوم في إسكندريه وقلت لك هتحب قعدة بلكونتي علي البحر علطول، ورجعت أقولك خلينا في الشتا هيبقى أحلي الجو دلوقتي صيف وحر.. خلاص لا بقى فيه شتا ولا صيف ولا حاجة.. الناس بتمشي فجأة إزاي كده.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. دموعي منشفتش من يوم ، وقلبي لسه موجوع.. تقوم تمشي فجأة".وتابع: "بهاء الجميل المحترم أعرفه من وهو في مسرح الجامعة، وقبل المعهد وبرضه كبر قدامي وكان ناجح في كل حاجة، حتي مجاله وشغله الأساسي جنب التمثيل.. لو أعرف أنك هتمشي فجأة كنت قابلتك ومفضلناش نأجلها.. ليه يا ربي الطيبين المحترمين بيمشوا فجأة.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. الصبر من عندك يا رب".وبهاء الخطيب ممثل وُلد عام 1984، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة عام 2006، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج. عمل أيضًا في مجالات تصميم المؤثرات البصرية والموارد البشرية، وشارك في عدة ورش فنية مع كبار الفنانين مثل مروة جبريل، جوديتا سالم، لطفي لبيب، محمود الجندي، وعلي بدرخان.ومن أبرز أعماله الفنية: مسلسلات "المشوار" مع محمد ، "المماليك"، "فاتن أمل حربي" مع نيللي كريم، "لعبة نيوتن" مع منى زكي، بالإضافة إلى أفلام مثل "صاحب المقام"، "واحة الغروب"، و"نصيبي وقسمتك"، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة في مشواره الفني.