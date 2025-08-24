"أنا عايشة بنصف مخ دلوقتي"...بلوغر تفجّر مفاجأة وتكشف ما حصل معها بسبب حقن التخسيس

Advertisement

كشفت " " أنّها تعرّضت لأضرار صحية بعد استخدامها حقن "مونغارو" للتخسيس، مشيرةً إلى أنّها لجأت إليها بغرض إنقاص وزنها، إلا أنّها تسبّبت لها بنتائج عكسية.وقالت إن حقن المونغارو ثمنها غالٍ على عكس حقن التخسيس الأخرى، كما أنها سببت لها شللاً مؤقتاً في المعدة، وألماً حاداً، وأن معدتها لا تعمل بكفاءتها كما كانت قبل ذلك، كذلك سببت لها فقداناً في الذاكرة، وخمولاً، ورغبة مستمرة في النوم لساعات طويلة تتجاوز 16 ساعة.وواصلت مريم سيف أنه بعد أخذ حقن "المونغارو" للسيدات، يلزم عدم الحمل بجنين لمدة لا تقل عن 6 شهور.. "ما ينفعش تحملي"، مشيرة إلى أنه لم تُجرَ أبحاث عنها حتى الآن لبيان مدى أضرارها على الجنين وحدوث تشوهات أو غيره.وأضافت المدونة المصرية أن الحقنة تسببت بمرورها في أزمة نفسية سيئة، وأنها بعدما توقفت عن أخذها، بدأ وزنها يزيد أكثر مما كان عليه سابقاً، مبينة أنه لدى أخذها أول جرعتين بدأ وزنها في الانخفاض، لكن جسمها لم يستجب بعد ذلك، كما أنها سببت لها ورماً في الغدة المسؤولة عن إفراز الدهون.. "لازم تعملي تحاليل الغدة كاملة، قبل ما تاخدي الحقنة".وأكدت مريم سيف أن عقلها وإدراكها لا يعملان حتى الآن بشكل طبيعي كما كان في السابق.. "أنا عايشة بنصف مخ دلوقتي"، واختتمت الفيديو مازحة: "ياريت بالفلوس دي كنت عملت نحت جسم".