فنون ومشاهير

بعد أن اشتعل مسرحه.. حريق اندلع داخل فيلا فنان مصري

Lebanon 24
24-08-2025 | 13:26
Doc-P-1408480-638916642085323355.png
Doc-P-1408480-638916642085323355.png photos 0
اندلع بعد ظهر اليوم حريقٌ محدود داخل فيلا الفنان محمد صبحي على طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، حيث هرعت قوات الحماية المدنية إلى الموقع وتمكّنت من السيطرة على النيران سريعًا دون وقوع إصابات. 
وأفادت التحريات الأولية أنّ ماسًا كهربائيًا في جهاز تكييف بغرفة النوم كان وراء اندلاع الحريق، ما أدى إلى اشتعال المرتبة وبعض المقاعد قبل إخماده ومنع امتداده لباقي محتويات الفيلا. 
 
الجدير بالذكر أنه في 12 آب الجاري، نشب أيضًا حريق بمسرح الفنان محمد صبحي بقرية "سمبل" على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي نتيجة ماس كهربائي بغرفة المحولات الكهربائية، وتمكنت قوات الحماية المدنية حينها من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي أجزاء المسرح والمنشآت المجاورة.
