Advertisement

فنون ومشاهير

بتهمة التشهير.. توقيف صانع محتوى عربي شهير

Lebanon 24
24-08-2025 | 15:02
A-
A+
Doc-P-1408504-638916700625494982.png
Doc-P-1408504-638916700625494982.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت السلطات التونسية، الأحد، صانع المحتوى على "إنستغرام" محمد الطاهر الدريدي، قيد التحقيق بشبهة "الإساءة إلى الغير والتشهير" عبر الشبكات، وذلك استنادًا إلى المرسوم عدد 54 الخاص بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية. 
Advertisement
 
وقالت منصات ومنظمات تونسية إن قرار الإيقاف جاء عقب شكاية تقدّمت بها صانعة محتوى، على خلفية مقاطع نشرها الدريدي تضمنت انتقادات حادّة لبعض المؤثرين، فيما دعت هيئات مدنية إلى الإفراج عنه وانتقدت توظيف المرسوم 54 في قضايا التعبير. 

مواضيع ذات صلة
إلقاء القبض على صانعة محتوى عربية معروفة جداً لهذا السبب (صورة)
lebanon 24
25/08/2025 00:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.. بلوغر عربية جديدة خلق القضبان
lebanon 24
25/08/2025 00:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوري في الكورة بتهمة افتعال حرائق متعدّدة
lebanon 24
25/08/2025 00:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلوغر" عربية في قبضة الأمن.. تنشر محتوى إباحي!
lebanon 24
25/08/2025 00:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:36 | 2025-08-24
16:07 | 2025-08-24
15:46 | 2025-08-24
15:23 | 2025-08-24
15:19 | 2025-08-24
13:30 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24