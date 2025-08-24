بتهمة التشهير.. توقيف صانع محتوى عربي شهير

Advertisement

أوقفت السلطات ، الأحد، صانع المحتوى على "إنستغرام" الدريدي، قيد التحقيق بشبهة "الإساءة إلى الغير والتشهير" عبر الشبكات، وذلك استنادًا إلى المرسوم عدد 54 الخاص بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.وقالت منصات ومنظمات تونسية إن قرار الإيقاف جاء عقب شكاية تقدّمت بها صانعة محتوى، على خلفية مقاطع نشرها الدريدي تضمنت انتقادات حادّة لبعض المؤثرين، فيما دعت هيئات مدنية إلى الإفراج عنه وانتقدت توظيف المرسوم 54 في قضايا التعبير.