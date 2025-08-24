28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
عن صحة أنغام.. هذه آخر التطورات
Lebanon 24
24-08-2025
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
المايسترو
هاني فرحات
كواليس اتصاله بأنغام والاطمئنان على حالتها.
Advertisement
وقال في تصريحات تلفزيونية أنّه تواصل مع
أنغام
وطمأنته على حالتها الصحية.
وأشار إلى أنّ أنغام أكّدت له أنها بدأت بالتعافي وتخطت مرحلة الألم.
مواضيع ذات صلة
تُعاني من آلام حادة وبانتظارها 3 أيام حاسمة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة أنغام
Lebanon 24
تُعاني من آلام حادة وبانتظارها 3 أيام حاسمة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة أنغام
25/08/2025 05:30:52
25/08/2025 05:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ستخرج قريبا من المستشفى.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة أنغام
Lebanon 24
ستخرج قريبا من المستشفى.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة أنغام
25/08/2025 05:30:52
25/08/2025 05:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن دخولها إلى "غرفة العزل".. هذه آخر تطورات حالة أنغام الصحية
Lebanon 24
بعد معلومات عن دخولها إلى "غرفة العزل".. هذه آخر تطورات حالة أنغام الصحية
25/08/2025 05:30:52
25/08/2025 05:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تعبانة جدًا.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام
Lebanon 24
تعبانة جدًا.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام
25/08/2025 05:30:52
25/08/2025 05:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بتهم حيازة الأسلحة والمخدرات.. مذيعة ومنتجة عربية أمام القضاء
Lebanon 24
بتهم حيازة الأسلحة والمخدرات.. مذيعة ومنتجة عربية أمام القضاء
16:36 | 2025-08-24
24/08/2025 04:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
Lebanon 24
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
16:07 | 2025-08-24
24/08/2025 04:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع علم لبنان.. مفاجأة من محمد رمضان للشعب اللبناني
Lebanon 24
رفع علم لبنان.. مفاجأة من محمد رمضان للشعب اللبناني
15:23 | 2025-08-24
24/08/2025 03:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. باميلا الكيك ترقص مع زياد برجي
Lebanon 24
بالفيديو.. باميلا الكيك ترقص مع زياد برجي
15:19 | 2025-08-24
24/08/2025 03:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة التشهير.. توقيف صانع محتوى عربي شهير
Lebanon 24
بتهمة التشهير.. توقيف صانع محتوى عربي شهير
15:02 | 2025-08-24
24/08/2025 03:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
Lebanon 24
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
23:32 | 2025-08-23
23/08/2025 11:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
02:45 | 2025-08-24
24/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:36 | 2025-08-24
بتهم حيازة الأسلحة والمخدرات.. مذيعة ومنتجة عربية أمام القضاء
16:07 | 2025-08-24
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
15:23 | 2025-08-24
رفع علم لبنان.. مفاجأة من محمد رمضان للشعب اللبناني
15:19 | 2025-08-24
بالفيديو.. باميلا الكيك ترقص مع زياد برجي
15:02 | 2025-08-24
بتهمة التشهير.. توقيف صانع محتوى عربي شهير
13:30 | 2025-08-24
بالصور.. رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها كريم
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 05:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 05:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 05:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24