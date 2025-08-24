Advertisement

فنون ومشاهير

عن صحة أنغام.. هذه آخر التطورات

Lebanon 24
24-08-2025 | 15:46
Doc-P-1408517-638916728540479278.png
Doc-P-1408517-638916728540479278.png photos 0
كشف المايسترو هاني فرحات كواليس اتصاله بأنغام والاطمئنان على حالتها.
وقال في تصريحات تلفزيونية أنّه تواصل مع أنغام وطمأنته على حالتها الصحية.

وأشار إلى أنّ أنغام أكّدت له أنها بدأت بالتعافي وتخطت مرحلة الألم.
 
