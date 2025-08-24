خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر

Advertisement

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "بنش مارك" ، عن تعاون مرتقب مع النجم اللبناني .وقال حسنين، إن التعاون مع النجم اللبناني سيكون طويل الأمد، يشمل ألبومين غنائيين، يضمان نحو 20 أغنية، وأن بعض هذه الأغنيات، ستكون على شكل ديوهات غنائية مع نجوم كبار، وأن هذه الأعمال ستصدر تباعا. (فوشيا)