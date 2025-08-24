Advertisement

فنون ومشاهير

خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر

Lebanon 24
24-08-2025 | 16:07
كشف محمد زكي حسنين الرئيس التنفيذي لشركة "بنش مارك" السعودية، عن تعاون مرتقب مع النجم اللبناني فضل شاكر.
وقال حسنين، إن التعاون مع النجم اللبناني سيكون طويل الأمد، يشمل ألبومين غنائيين، يضمان نحو 20 أغنية، وأن بعض هذه الأغنيات، ستكون على شكل ديوهات غنائية مع نجوم كبار، وأن هذه الأعمال ستصدر تباعا. (فوشيا)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24