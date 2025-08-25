Advertisement

فنون ومشاهير

إعلامي عربي يرحل فجأة.. أصيب بأزمة قلبية بعد الحكم بسجنه بطلب من طليقته! (صورة)

Lebanon 24
25-08-2025 | 13:30
توفي الإعلامي المصري عاطف كامل، اليوم الاثنين، إثر أزمة قلبية مفاجئة أعقبت صدور حكم قضائي بسجنه عشر سنوات في قضية نفقة أقامتها طليقته.

وكشف زملاؤه في التلفزيون المصري عن الخبر الحزين، حيث نعته الإعلامية عواطف أبو السعود عبر منشور على "فيسبوك" قائلة: "خبر حزين جدا.. انتقل إلى رحمة الله الزميل والإعلامي الكبير عاطف كامل. ربنا يرحمه ويغفر له، وخالص التعازي لأسرته ومحبيه".
ويُعد كامل من أبرز الإعلاميين الذين ارتبطت أسماؤهم بالتلفزيون، إذ بدأ مسيرته المهنية صحفياً قبل أن ترشحه الإعلامية الراحلة سهير الإتربي للعمل في التلفزيون المصري. وقدم على شاشته مجموعة من البرامج البارزة، أبرزها برنامج التوك شو "لو بطلنا نحلم"، إضافة إلى كونه أول مذيع يقدم برنامجاً إخبارياً يومياً بمفرده.

كما عُرف بمشاركته في تقديم البرنامج الصباحي الشهير "صباح الخير يا مصر"، إلى جانب برامجه "مشهد وجايزة" الذي استضاف فيه فنانين للحديث عن أصعب المشاهد التمثيلية في مسيرتهم، وبرنامج "بيتنا الكبير". (روسيا اليوم)
