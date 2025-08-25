Advertisement

فنون ومشاهير

بدت متعبة جدًا.. أول ظهور لأنغام بعد عودتها من رحلة العلاج (صور)

Lebanon 24
25-08-2025 | 23:00
عادت الفنانة أنغام إلى مصر بعد رحلة علاجية في ألمانيا استمرت عدة أسابيع، عقب خضوعها لعمليتين جراحيتين دقيقة في البنكرياس لاستئصال ورم حميد.
استقبلها نجلاها، عمر وعبد الرحمن، بالفرح ونشرا صور "سيلفي" معها عبر "إنستغرام"، لتشارك هي أيضًا هذه اللحظات مع جمهورها، مؤكدةً أول ظهور لها بعد الأزمة من منزلها في الساحل الشمالي.
 
c484885d-fdba-4f8f-9b53-2de270f87f59


وكانت أنغام قد عانت من آلام متكررة في الجهاز الهضمي، قبل أن يكتشف الأطباء الورم ويقرروا التدخل الجراحي مرتين لإزالته بالكامل.

من جانبه، أكد شقيقها خالد سليمان أن حالتها الصحية مستقرة بعد العودة، فيما عبّر الإعلامي محمود سعد عن سعادته بلقائها هاتفيًا فور وصولها إلى مطار العلمين، قائلاً: "صوتها ما زال جميلاً ومتألقًا كالعادة."
 
cfeb6dcd-b973-42f1-ab70-be057069b523
