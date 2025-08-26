Advertisement

فنون ومشاهير

أصالة ستعود مُجددا إلى بيروت.. ما السبب؟

Lebanon 24
26-08-2025 | 00:31
ستعود الفنانة السورية أصالة نصري إلى بيروت منتصف شهر أيلول المقبل، وفق ما أفادت "نواعم". 
وذكرت المعلومات أن أصالة ستنال هذا العام على لقب أفضل مطربة عربية في الاحتفال باليوبيل الفضي لجائزة "موركس دور" الذي سيُقام في  بيروت، وأكدت المعلومات أن الفنانة السورية لم تعطِ الى اليوم موافقة نهائية، في وقت رشحت أخبار تؤكد أنها ستحضر وتستلم جائزتها.

وكانت اصالة أحيت حفلا كبيرا يوم السبت الماضي في بيروت حضره حوالي 5 الاف شخص وذلك بعد سنوات طويلة من الغياب عن لبنان
