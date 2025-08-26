31
فنون ومشاهير
زوجة عاصي الرحباني تتعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هذا ما حصل معها (صورة)
Lebanon 24
26-08-2025
|
02:20
A-
A+
كشفت جوي نجم، زوجة
عاصي
الرحباني "نجل" الفنان الراحل زياد الرحباني تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.
وشاركت جوي "
ستوري
" عبر حسابها
انستغرام
كشفت من خلاله عن تعرضها لازمة قلبية، حيث ظهرت وهي على سرير المستشفى.
وتشير مصادر مقربة إلى أن هذه الأحداث المتلاحقة خلفت صدمة كبيرة داخل الأسرة، خاصة مع استذكار الإرث الفني والموسيقي الكبير الذي تركه زياد الرحباني في
لبنان
والعالم العربي.
وعاصي هو نجل
دلال
كرم، التي كانت زوجة زياد الرحباني في نهاية السبعينيات، فهما تزوجا عام 1979، بعد
قصة حب
نشأت خلال العمل المسرحي في مسرحية "ميس
الريم
"، ليبدأ مسار لم يكن متوقعًا أن يتحول لاحقًا إلى أزمة نسب وأبوّة غير معترف بها رسميًا.
ففي خطوة أثارت الجدل، قام الراحل زياد الرحباني عام 2004 برفع دعوى قضائية لنفي نسب عاصي إليه، مطالبًا بإثبات أن الطفل ليس ابنه البيولوجي.
وأظهرت فحوص
الحمض النووي
(DNA) أن عاصي ليس ابنًا بيولوجيًا لزياد ، وهو ما أدى إلى تثبيت قانوني للنتيجة، إلا أن العلاقة الإنسانية بين الطرفين لم تنقطع بالكامل، بل شهدت لحظات من الود رغم كل شيء، وهو حضر جنازة زياد مع زوجته.
