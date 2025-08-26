زوجة عاصي الرحباني تتعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هذا ما حصل معها (صورة)



كشفت جوي نجم، زوجة الرحباني "نجل" الفنان الراحل زياد الرحباني تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.وشاركت جوي " " عبر حسابها كشفت من خلاله عن تعرضها لازمة قلبية، حيث ظهرت وهي على سرير المستشفى.

وتشير مصادر مقربة إلى أن هذه الأحداث المتلاحقة خلفت صدمة كبيرة داخل الأسرة، خاصة مع استذكار الإرث الفني والموسيقي الكبير الذي تركه زياد الرحباني في والعالم العربي.



وعاصي هو نجل كرم، التي كانت زوجة زياد الرحباني في نهاية السبعينيات، فهما تزوجا عام 1979، بعد نشأت خلال العمل المسرحي في مسرحية "ميس "، ليبدأ مسار لم يكن متوقعًا أن يتحول لاحقًا إلى أزمة نسب وأبوّة غير معترف بها رسميًا.



ففي خطوة أثارت الجدل، قام الراحل زياد الرحباني عام 2004 برفع دعوى قضائية لنفي نسب عاصي إليه، مطالبًا بإثبات أن الطفل ليس ابنه البيولوجي.



وأظهرت فحوص (DNA) أن عاصي ليس ابنًا بيولوجيًا لزياد ، وهو ما أدى إلى تثبيت قانوني للنتيجة، إلا أن العلاقة الإنسانية بين الطرفين لم تنقطع بالكامل، بل شهدت لحظات من الود رغم كل شيء، وهو حضر جنازة زياد مع زوجته.