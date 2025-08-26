Advertisement

فنون ومشاهير

بعد آخر تصريح لحسام حبيب.. عائلة شيرين عبد الوهاب تصدر بيانا وهذا ما جاء فيه

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:23
Doc-P-1409100-638918011273517791.jpg
Doc-P-1409100-638918011273517791.jpg photos 0
دعا شقيق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في بيان رسمي باسم العائلة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية وتجنب نشر أخبار غير دقيقة أو شائعات تمس حياتهم الخاصة.
وجاء في نص بيان شقيق شيرين: "باسم العائلة، نرجو من وسائل الإعلام المحترمة عدم تداول أخبار غير صحيحة أو ادعاءات ملفقة بشأننا، ونؤكد احتفاظنا بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذه الأكاذيب".

وأضاف: "نترفع عن الدخول في سجالات لا جدوى منها، والتي كثيرًا ما أهدرت وقت الجمهور وحتى وصلت إلى ساحات المحاكم. وصل بنا الأمر إلى درجة أن البعض يحاول إقناع الناس بما لا يُعقل، وكأن الشمس تشرق من المغرب أو أن هناك مؤامرات كونية لمجرد الحديث عن علاقة شخصية بين اثنين".

كما سخر من استخدام بعض المعلقين للغة الإنجليزية بشكل مبالغ فيه، قائلاً: "لا أحب الإفراط في هذه الطريقة، وبلغة شباب المظاهر: أولاد سلطح باشا".

أتى البيان بعد تصريحات طليقها الفنان حسام حبيب خلال بث مباشر مع الإعلامية بسمة وهبة عبر "إنستغرام"، حيث وجّه انتقادات لشقيق شيرين، واتهمه بتشويه صورته أمام الرأي العام والسعي لإفساد علاقته بشقيقته.

وقال حبيب: "أكبر خطأ ارتكبته أنني سعيت لمصالحة شيرين مع أسرتها، لكني لن أتنازل عن حقي.. يكفي أن البعض يحاول استغلال اسمي لتحقيق شهرة على حسابي".(العين)


