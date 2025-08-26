عداد المياه أزيل من شقته.. فنان قدير يستغيث (صورة)

بعد إزالة عداد المياه من منزله في ، استغاث الفنان المصري بالمسؤولين مؤكدًا أنه رغم عدم زيارته لشقته منذ 15 عامًا، كان دائمًا ملتزمًا بدفع فواتير المياه.

ونشر منشورًا عبر حسابه على ، قال فيه: "السيد رئيس مرفق مياه المنتزه بعد التحية.. حدث هذا في شقتي بمحافظة الإسكندرية بالعصافرة بحري في شارع ، دفعت فواتير المياه لفترة طويلة رغم أنها كانت باهظة وغير منطقية، وأنا كمان لم أكن أزور الشقة، لكن دفعتها، وبعد فترة شالوا عداد المياه، ثم حرروا لي مخالفة استخدام المياه بشكل غير قانوني بقيمة 20 ألف جنيه، كل ذلك بينما الشقة مغلقة لسنوات طويلة".



وأضاف: "يمكنكم التحقق من هذا الأمر من خلال عداد الكهرباء، لأنني خصمت الشقة عن الاستخدام الشخصي لأنها كانت تطل على البحر من كل جانب، وبعد ذلك تغير الوضع تمامًا وأصبحت متضررة، وأنا أيضًا مرضت، لذا لم أعد أزورها منذ نحو 15 سنة. هل هذا مقبول يا ويا رئيس مرفق مياه المنتزه؟ أريد عودة العداد الذي أزيل وألا يكون هناك أي ضرر في الشقة".(العين)