فنون ومشاهير
عداد المياه أزيل من شقته.. فنان قدير يستغيث (صورة)
Lebanon 24
26-08-2025
|
04:44
بعد إزالة عداد المياه من منزله في
محافظة الإسكندرية في مصر
، استغاث الفنان المصري
توفيق عبد الحميد
بالمسؤولين مؤكدًا أنه رغم عدم زيارته لشقته منذ 15 عامًا، كان دائمًا ملتزمًا بدفع فواتير المياه.
ونشر
عبد الحميد
منشورًا عبر حسابه على
فيسبوك
، قال فيه: "السيد رئيس مرفق مياه المنتزه بعد التحية.. حدث هذا في شقتي بمحافظة الإسكندرية بالعصافرة بحري في شارع
أطلس
، دفعت فواتير المياه لفترة طويلة رغم أنها كانت باهظة وغير منطقية، وأنا كمان لم أكن أزور الشقة، لكن دفعتها، وبعد فترة شالوا عداد المياه، ثم حرروا لي مخالفة استخدام المياه بشكل غير قانوني بقيمة 20 ألف جنيه، كل ذلك بينما الشقة مغلقة لسنوات طويلة".
وأضاف: "يمكنكم التحقق من هذا الأمر من خلال عداد الكهرباء، لأنني خصمت الشقة عن الاستخدام الشخصي لأنها كانت تطل على البحر من كل جانب، وبعد ذلك تغير الوضع تمامًا وأصبحت متضررة، وأنا أيضًا مرضت، لذا لم أعد أزورها منذ نحو 15 سنة. هل هذا مقبول يا
محافظة الإسكندرية
ويا رئيس مرفق مياه المنتزه؟ أريد عودة العداد الذي أزيل وألا يكون هناك أي ضرر في الشقة".(العين)
