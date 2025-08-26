هل سيحيي فضل شاكر حفلاً خارج لبنان؟... هذه الحقيقة

قال النقيب مدير أعمال الفنان ، أنّ "لا صحة للأنباء المتداولة بشأن استعداد الفنان اللبنانيّ لإحياء حفل غنائي في مصر، أو أيّ حفلات في أي مكان حول العالم حتى اللحظة".

Advertisement