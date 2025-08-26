Advertisement

فنون ومشاهير

هل سيحيي فضل شاكر حفلاً خارج لبنان؟... هذه الحقيقة

Lebanon 24
26-08-2025 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1409255-638918254754947603.jpg
Doc-P-1409255-638918254754947603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
قال إياد النقيب مدير أعمال الفنان فضل شاكر، أنّ "لا صحة للأنباء المتداولة بشأن استعداد الفنان اللبنانيّ لإحياء حفل غنائي في مصر، أو أيّ حفلات في أي مكان حول العالم حتى اللحظة".
Advertisement
 
 
وأوضح النقيب أنّ "الشركة المخولة تنظيم أولى حفلات فضل شاكر بعد عودته هي "بنش مارك".
 
 
وشدّد على أنّ "أيّ معلومات أخرى صادرة عن جهات غير رسمية لا تعكس الحقيقة".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
lebanon 24
27/08/2025 01:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيُسلم فضل شاكر نفسه؟
lebanon 24
27/08/2025 01:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شائعات مرتبطة بفضل شاكر تنتشر.. وابنه يوضح الحقيقة
lebanon 24
27/08/2025 01:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
lebanon 24
27/08/2025 01:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:37 | 2025-08-26
15:38 | 2025-08-26
14:10 | 2025-08-26
09:17 | 2025-08-26
07:52 | 2025-08-26
05:44 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24