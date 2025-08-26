بعد معركة قاسية مع العلاج.. أنغام تفاجئ جمهورها

Advertisement

تعود لتمتع جمهورها وتطربهم في حفل غنائي ضخم بلندن بقاعة ألبرت الملكية، بقيادة هانى ، وذلك يوم 23 أيلول المقبل، ليكون أول لقاء حي مع جمهورها عقب قضائها فترة نقاهة بفيلاتها في واستعادة نشاطها، بعد رحلة صعبة مع المرض والعلاج.وتداولت شائعات تزعم إلغاء الحفل، إلا أن مديرة أعمال النجمة أنغام أكدت في تصريحات صحفية إن الحفل قائم في موعده على مسرح ألبرت هول، مؤكدة أن الاستعدادات للحفل ستبدأ خلال الأيام المقبلة. (نيوز رووم)