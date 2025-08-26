Advertisement

فنون ومشاهير

بعد معركة قاسية مع العلاج.. أنغام تفاجئ جمهورها

Lebanon 24
26-08-2025 | 15:38
تعود أنغام لتمتع جمهورها وتطربهم في حفل غنائي ضخم بلندن بقاعة ألبرت الملكية، بقيادة المايسترو هانى فرحات، وذلك يوم 23 أيلول المقبل، ليكون أول لقاء حي مع جمهورها عقب قضائها فترة نقاهة بفيلاتها في الساحل الشمالي واستعادة نشاطها، بعد رحلة صعبة مع المرض والعلاج.
وتداولت شائعات تزعم إلغاء الحفل، إلا أن راندا رياض مديرة أعمال النجمة أنغام أكدت في تصريحات صحفية إن الحفل قائم في موعده على مسرح ألبرت هول، مؤكدة أن الاستعدادات للحفل ستبدأ خلال الأيام المقبلة. (نيوز رووم)
