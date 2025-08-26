30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أهدته ساعة فاخرة جدا.. مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها
Lebanon 24
26-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت النجمة
مي عمر
بعيد ميلاد زوجها المخرج
محمد سامي
، وشاركت جمهورها بهذه المناسبة ألبوم صور متنوعة جمعت بينهما في أماكن مختلفة.
Advertisement
وكتبت مي عمر رسالة رومانسية لزوجها محمد سامي قالت فيها: "إلى الرجل الذي يجعل قلبي يبتسم كل يوم..
عيد ميلاد سعيد
يا حبيبي
. أنت ملاذي الآمن، قوتي، وسندِي الدائم".
يذكر أن المخرج محمد سامي كشف خلال الساعات الماضية عن الهدية التي أهدتها له زوجته مي عمر بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر صورا لساعة فاخرة من دار Patek Philippe من طراز Aquanaut باللون الأخضر، من إنتاج عام 2024ـ ويصل سعرها إلى 68 ألفا و900 جنيه إسترليني.
مواضيع ذات صلة
بأجواء مميزة.. سارة ابي كنعان تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. سارة ابي كنعان تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها (صور)
27/08/2025 12:38:11
27/08/2025 12:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
صور تُنشر للمرة الأولى.. زوجة جاستن بيبر تحتفل بعيد ميلاد ابنها
Lebanon 24
صور تُنشر للمرة الأولى.. زوجة جاستن بيبر تحتفل بعيد ميلاد ابنها
27/08/2025 12:38:11
27/08/2025 12:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بحفل فاخر... سيلينا غوميز احتفلت بعيد ميلادها على سطح مبنى
Lebanon 24
بحفل فاخر... سيلينا غوميز احتفلت بعيد ميلادها على سطح مبنى
27/08/2025 12:38:11
27/08/2025 12:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها.. وصور توثق الأجواء
Lebanon 24
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها.. وصور توثق الأجواء
27/08/2025 12:38:11
27/08/2025 12:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
05:24 | 2025-08-27
27/08/2025 05:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتزوج قريباً.. العارضة الإيرانية الشهيرة تنشر فيديو جديداً من خطوبتها
Lebanon 24
ستتزوج قريباً.. العارضة الإيرانية الشهيرة تنشر فيديو جديداً من خطوبتها
04:49 | 2025-08-27
27/08/2025 04:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كأنه تنبأ بموته.. وفاة مخرج شهير تاركاً رسالة غامضة! (صورة)
Lebanon 24
كأنه تنبأ بموته.. وفاة مخرج شهير تاركاً رسالة غامضة! (صورة)
04:21 | 2025-08-27
27/08/2025 04:21:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
03:07 | 2025-08-27
27/08/2025 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
05:44 | 2025-08-26
26/08/2025 05:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
06:07 | 2025-08-26
26/08/2025 06:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
09:41 | 2025-08-26
26/08/2025 09:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:24 | 2025-08-27
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
04:49 | 2025-08-27
ستتزوج قريباً.. العارضة الإيرانية الشهيرة تنشر فيديو جديداً من خطوبتها
04:21 | 2025-08-27
كأنه تنبأ بموته.. وفاة مخرج شهير تاركاً رسالة غامضة! (صورة)
04:05 | 2025-08-27
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
03:07 | 2025-08-27
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
03:02 | 2025-08-27
"شو بها جنت؟" باميلا الكيك تُثير الجدل برقصها في إحدى السهرات والجمهور غاضب! (فيديو)
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 12:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 12:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 12:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24