فنون ومشاهير

أهدته ساعة فاخرة جدا.. مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

Lebanon 24
26-08-2025 | 23:00
احتفلت النجمة مي عمر بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي، وشاركت جمهورها بهذه المناسبة ألبوم صور متنوعة جمعت بينهما في أماكن مختلفة.
وكتبت مي عمر رسالة رومانسية لزوجها محمد سامي قالت فيها: "إلى الرجل الذي يجعل قلبي يبتسم كل يوم.. عيد ميلاد سعيد يا حبيبي. أنت ملاذي الآمن، قوتي، وسندِي الدائم".

يذكر أن المخرج محمد سامي كشف خلال الساعات الماضية عن الهدية التي أهدتها له زوجته مي عمر بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر صورا لساعة فاخرة من دار Patek Philippe من طراز Aquanaut باللون الأخضر، من إنتاج عام 2024ـ ويصل سعرها إلى 68 ألفا و900 جنيه إسترليني.

 
