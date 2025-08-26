أهدته ساعة فاخرة جدا.. مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

Advertisement

وكتبت مي عمر رسالة رومانسية لزوجها محمد سامي قالت فيها: "إلى الرجل الذي يجعل قلبي يبتسم كل يوم.. . أنت ملاذي الآمن، قوتي، وسندِي الدائم".يذكر أن المخرج محمد سامي كشف خلال الساعات الماضية عن الهدية التي أهدتها له زوجته مي عمر بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر صورا لساعة فاخرة من دار Patek Philippe من طراز Aquanaut باللون الأخضر، من إنتاج عام 2024ـ ويصل سعرها إلى 68 ألفا و900 جنيه إسترليني.