زواج وديع الشيخ ونور الغندور.. حقيقة أم إشاعة؟

Lebanon 24
26-08-2025 | 23:59
A-
A+
Doc-P-1409479-638918750759064563.jpg
Doc-P-1409479-638918750759064563.jpg photos 0
بعد انتشار أخبار مؤخرًا بشأن دخول الفنانة المصرية نور الغندور القفص الذهبي عقب الجدل الذي أثاره فيديو متداول تحدثت فيه عن قرب موعد زواجها، نفت مصادر الأمر لـ"فوشيا". 
 
وأكدت المعلومات أنه لا أساس من الصحة لما يروَّج حول ارتباطها حاليًا بفنان لبناني، قيل انه الفنان وديع الشيخ ، لافتةً إلى أن الغيب بيد الله وقد تتخذ الغندور هذا القرار مستقبلًا في الوقت المناسب.

وكشفت المصادر أن الفيديو الذي أحدث بلبلة واسعة بين المتابعين لم يكن إعلانًا عن زواج حقيقي، بل مجرد مشهد ترويجي لفيلم جديد يجري تصويره حاليًا في أبو ظبي، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر منصة "نتفليكس".

وكانت نور أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقطع مصوَّر مع أصدقائها، وهي تردد جملًا من مشهد قديم للفنانة فيفي عبده تقول فيه: "أنا حتجوز."(فوشيا)

