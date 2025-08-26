زواج وديع الشيخ ونور الغندور.. حقيقة أم إشاعة؟

بعد انتشار مؤخرًا بشأن دخول الفنانة نور الغندور عقب الجدل الذي أثاره فيديو متداول تحدثت فيه عن قرب موعد زواجها، نفت مصادر الأمر لـ"فوشيا".

وأكدت المعلومات أنه لا أساس من الصحة لما يروَّج حول ارتباطها حاليًا بفنان لبناني، قيل انه الفنان وديع الشيخ ، لافتةً إلى أن الغيب بيد الله وقد تتخذ الغندور هذا القرار مستقبلًا في الوقت المناسب.



وكشفت المصادر أن الفيديو الذي أحدث بلبلة واسعة بين المتابعين لم يكن إعلانًا عن زواج حقيقي، بل مجرد مشهد ترويجي لفيلم جديد يجري تصويره حاليًا في ، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر منصة "نتفليكس".



وكانت نور أشعلت بعدما ظهرت في مقطع مصوَّر مع أصدقائها، وهي تردد جملًا من مشهد قديم للفنانة تقول فيه: "أنا حتجوز."(فوشيا)