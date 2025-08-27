Advertisement

فنون ومشاهير

بهدوء.. فنانة شهيرة تُعلن انفصالها عن زوجها (صورة)

Lebanon 24
27-08-2025
كشفت الفنانة المصرية إيمان رجائي في منشور عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أن الأمر تم بهدوء من دون أن تذكر الأسباب التي أدت الى الانفصال.
وقالت إيمان في منشورها: "الحمد لله الذي يأتي دائماً بكل الخير، تم الانفصال بيني وبين أبو أولادي... الحمد لله".
 
 
 
يُذكر أن إيمان رجائي تشارك في مسرحية "الملك لير" التي تُعرض حالياً على خشبة المسرح القومي. 

كما شاركت إيمان في مسلسل "فراولة" الذي عُرض في موسم رمضان 2024. (لها)





