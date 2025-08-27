بهدوء.. فنانة شهيرة تُعلن انفصالها عن زوجها (صورة)

كشفت الفنانة إيمان رجائي في منشور عبر حسابها الخاص في " " انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أن الأمر تم بهدوء من دون أن تذكر الأسباب التي أدت الى الانفصال.

وقالت إيمان في منشورها: "الحمد لله الذي يأتي دائماً بكل الخير، تم الانفصال أبو أولادي... الحمد لله".

يُذكر أن إيمان رجائي تشارك في مسرحية " " التي تُعرض حالياً على خشبة المسرح القومي.



كما شاركت إيمان في مسلسل "فراولة" الذي عُرض في موسم 2024.










