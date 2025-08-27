دماغه يتراجع وفقد التواصل.. هذه آخر التطورات الصحية لنجم أميركي شهير (صور)

كشفت زوجة النجم الأميركي بروس ويليس البالغ من العمر 70 عاماً انه لا يزال قادراً على الحركة، رغم تدهور ملحوظ في مهارات التواصل بسبب الخرف الجبهي الصدغي.



وتحدثت إيما هيمنغ ويليس عن تفاصيل جديدة تتعلق بحالته الصحية، بعد 3 إعلان إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي (Frontotemporal Dementia) واعتزاله التمثيل.



وأوضحت أن زوجها لا يزال يتمتع بقدرة جيدة على الحركة، إلا أن حالته الإدراكية تواصل التراجع، ما يؤدي إلى صعوبات متزايدة في الفهم والكلام، مشيرة إلى أن الأسرة لجأت إلى أساليب جديدة للتواصل معه.

وفي مقابلة خاصة مع الإعلامية ديان سوير عبر شبكة ABC News، قالت هيمنغ: "بروس بصحة جيدة من الناحية الجسدية، لكن دماغه يتراجع... اللغة تتلاشى تدريجياً، وقد تعلمنا استخدام طرق بديلة للتواصل".



وأضافت أن هذا التراجع في القدرة على التعبير والفهم فرض على الأسرة إعادة تشكيل نمط حياتها بالكامل، مشددة على أن وجود لحظات نادرة من شخصيته القديمة يمنحها بعض العزاء.



وكانت عائلة ويليس قد أعلنت إصابته بالخرف في عام 2023، وهو اضطراب يؤثر على الإدراك والسلوك واللغة والذاكرة، ما اضطره إلى التوقف عن العمل في السينما طويلة من الأدوار الناجحة التي قدمها في أفلام الحركة والإثارة.(العين)



