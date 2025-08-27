Advertisement

فنون ومشاهير

الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)

Lebanon 24
27-08-2025 | 03:07
A-
A+
Doc-P-1409539-638918867408972184.jpg
Doc-P-1409539-638918867408972184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الإعلامية في الـ lbci ندى اندراوس وفاة عمها أنطوان اندراوس.
Advertisement

ونشرت ندى صورة للراحل عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
 
 
 
 
وبكلمات مؤثرة، علقت ندى بالقول: "شو صعب الفراق وقتها نكون صرنا هلقد قراب وبتجمعنا كتير أشياء وأسرار يا عمي حبيب". 
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
الموت يؤلم هند صبري بأعز الناس.. فقدت والدتها وهذا موعد الجنازة
lebanon 24
27/08/2025 12:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
lebanon 24
27/08/2025 12:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلامية مصرية
lebanon 24
27/08/2025 12:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة
lebanon 24
27/08/2025 12:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:24 | 2025-08-27
04:49 | 2025-08-27
04:21 | 2025-08-27
04:05 | 2025-08-27
03:02 | 2025-08-27
02:23 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24