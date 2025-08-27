30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
Lebanon 24
27-08-2025
|
03:07
photos
0
أعلنت الإعلامية في الـ
lbci
ندى اندراوس
وفاة عمها أنطوان اندراوس.
ونشرت ندى صورة للراحل عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
وبكلمات مؤثرة، علقت ندى بالقول: "
شو صعب
الفراق وقتها نكون صرنا هلقد قراب وبتجمعنا كتير أشياء وأسرار يا عمي حبيب".
