كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)

توضيحاً ومنعاً للتّنطّح والمزايدات،عندما تحدّث برّاك من بعبدا لم أسمع ما قاله بسبب الضّجّة والفوضى الّتي كانت تعمّ غرفة الصّحافة وكذلك الأمر بالنّسبة إلى الزّملاء والزّميلات بكلّ المحطّات من كلّ التّوجّهات!فحاج بقا إتّهامات ومزايدات وما حدا بقا يعملّنا فحص بالوطنيّة!عن جدّ هزلت! — (@AkikiJoyce) August 27, 2025 Advertisement

أثار المبعوث الأميركي أمس الثلاثاء الجدل بعد تصريحه في .وخاطب الصحفيين، قائلا: "سنضع مجموعة مختلفة من القواعد هنا، أليس كذلك؟ أريدكم أن تصمتوا للحظة".وأضاف مهددا بوقف المؤتمر الصحفي: "في اللحظة التي يبدأ فيها الأمر بالفوضى أو بالسلوك الحيواني، سننهي كل شيء".وانقسمت آراء اللبنانيين عبر مواقع التواصل، وتعرض الصحافيون الذين كانوا يتواجدون في القاعة لسيل من الانتقادات بسبب عدم ردهم على براك.الإعلامية في قناة كانت متواجدة في قاعة المؤتمرات، وقامت بالرد على الانتقادات عبر منشور على حسابها على "إكس" قالت فيه: "توضيحاً ومنعاً للتّنطّح والمزايدات،عندما تحدّث برّاك من لم أسمع ما قاله بسبب الضّجّة والفوضى الّتي كانت تعمّ غرفة الصّحافة وكذلك الأمر بالنّسبة إلى الزّملاء والزّميلات بكلّ المحطّات من كلّ التّوجّهات!فحاج بقا إتّهامات ومزايدات وما حدا بقا يعملّنا فحص بالوطنيّة!عن جدّ هزلت!".