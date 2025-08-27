Advertisement

فنون ومشاهير

كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)

Lebanon 24
27-08-2025 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1409565-638918896242471469.jpg
Doc-P-1409565-638918896242471469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار المبعوث الأميركي توم براك أمس الثلاثاء الجدل بعد تصريحه في قصر بعبدا

وخاطب براك الصحفيين، قائلا: "سنضع مجموعة مختلفة من القواعد هنا، أليس كذلك؟ أريدكم أن تصمتوا للحظة".

وأضاف مهددا بوقف المؤتمر الصحفي: "في اللحظة التي يبدأ فيها الأمر بالفوضى أو بالسلوك الحيواني، سننهي كل شيء".


وانقسمت آراء اللبنانيين عبر مواقع التواصل، وتعرض الصحافيون الذين كانوا يتواجدون في القاعة لسيل من الانتقادات بسبب عدم ردهم على براك.

الإعلامية في قناة mtv جويس عقيقي كانت متواجدة في قاعة المؤتمرات، وقامت بالرد على الانتقادات عبر منشور على حسابها على "إكس" قالت فيه: "توضيحاً ومنعاً للتّنطّح والمزايدات،عندما تحدّث برّاك من بعبدا لم أسمع ما قاله بسبب الضّجّة والفوضى  الّتي كانت تعمّ غرفة الصّحافة وكذلك الأمر بالنّسبة إلى الزّملاء والزّميلات بكلّ المحطّات من كلّ التّوجّهات!فحاج بقا إتّهامات ومزايدات وما حدا بقا يعملّنا فحص بالوطنيّة!عن جدّ هزلت!".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
lebanon 24
27/08/2025 12:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت متواجدة في أحد مساكن الطلاب في محلّة طريق الجديدة... فرح مفقودة (صورة)
lebanon 24
27/08/2025 12:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الحادثة التي جرّت بينهما قبل سنوات.. سمير صفير يعتذر من جويس عقيقي: ضربتني
lebanon 24
27/08/2025 12:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات mtv: مجلس الوزراء أقرّ الأهداف أي الصفحة الأولى من ورقة برّاك بإجماع الحاضرين
lebanon 24
27/08/2025 12:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:24 | 2025-08-27
04:49 | 2025-08-27
04:21 | 2025-08-27
03:07 | 2025-08-27
03:02 | 2025-08-27
02:23 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24