كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)

توضيحاً ومنعاً للتّنطّح والمزايدات،عندما تحدّث برّاك من بعبدا لم أسمع ما قاله بسبب الضّجّة والفوضى الّتي كانت تعمّ غرفة الصّحافة وكذلك الأمر بالنّسبة إلى الزّملاء والزّميلات بكلّ المحطّات من كلّ التّوجّهات!فحاج بقا إتّهامات ومزايدات وما حدا بقا يعملّنا فحص بالوطنيّة!عن جدّ هزلت!
— joyce akiki (@AkikiJoyce) August 27, 2025
توضيحاً ومنعاً للتّنطّح والمزايدات،عندما تحدّث برّاك من بعبدا لم أسمع ما قاله بسبب الضّجّة والفوضى الّتي كانت تعمّ غرفة الصّحافة وكذلك الأمر بالنّسبة إلى الزّملاء والزّميلات بكلّ المحطّات من كلّ التّوجّهات!فحاج بقا إتّهامات ومزايدات وما حدا بقا يعملّنا فحص بالوطنيّة!عن جدّ هزلت!