ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)

رُزِقَت الممثلة بمولودها الأوّل كميل.

وأعلنت فارس عن الخبر السارّ عبر خاصية " " عبر حسابها على " "، ونشرت إسم إبنها ووزنه وطوله، وبعض المعلومات الأخرى عنه.

كذلك، شاركت فارس متابعيها صورة من المستشفى، وطفلها إلى جانبها.