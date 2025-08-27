30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
Lebanon 24
27-08-2025
|
05:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
رُزِقَت الممثلة
يارا فارس
بمولودها الأوّل كميل.
Advertisement
وأعلنت فارس عن الخبر السارّ عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
"، ونشرت إسم إبنها ووزنه وطوله، وبعض المعلومات الأخرى عنه.
كذلك، شاركت فارس متابعيها صورة من المستشفى، وطفلها إلى جانبها.
مواضيع ذات صلة
فنانة لبنانية تُرزق بمولودها الأول في كندا.. وهذا اسمه (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُرزق بمولودها الأول في كندا.. وهذا اسمه (فيديو)
27/08/2025 17:09:49
27/08/2025 17:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تُرزق بطفلة... شاهدوا الصور التي نشرتها
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تُرزق بطفلة... شاهدوا الصور التي نشرتها
27/08/2025 17:09:49
27/08/2025 17:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تطل بفستان أبيض والجمهور يتغزّل بها (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تطل بفستان أبيض والجمهور يتغزّل بها (صور)
27/08/2025 17:09:49
27/08/2025 17:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تبكي بحرقة شاهدوا ماذا حصل معها (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تبكي بحرقة شاهدوا ماذا حصل معها (صور)
27/08/2025 17:09:49
27/08/2025 17:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ممثل لبنانيّ عن إطلاق سراح رياض سلامة: خطيئتو أكبر من إنفجار المرفأ
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ عن إطلاق سراح رياض سلامة: خطيئتو أكبر من إنفجار المرفأ
09:05 | 2025-08-27
27/08/2025 09:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ37.. سارة أبي كنعان تُعايد زوجها الممثل وسام فارس: أنت أب مُخلص
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ37.. سارة أبي كنعان تُعايد زوجها الممثل وسام فارس: أنت أب مُخلص
08:11 | 2025-08-27
27/08/2025 08:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
3 سنوات على وفاة جورج الراسي في حادث سير مروّع.. وشقيقته نادين: قلبي مات
Lebanon 24
3 سنوات على وفاة جورج الراسي في حادث سير مروّع.. وشقيقته نادين: قلبي مات
07:23 | 2025-08-27
27/08/2025 07:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة فنان بوعكة صحيّة: ما أضعف الإنسان (صورة)
Lebanon 24
إصابة فنان بوعكة صحيّة: ما أضعف الإنسان (صورة)
06:12 | 2025-08-27
27/08/2025 06:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتزوج قريباً.. العارضة الإيرانية الشهيرة تنشر فيديو جديداً من خطوبتها
Lebanon 24
ستتزوج قريباً.. العارضة الإيرانية الشهيرة تنشر فيديو جديداً من خطوبتها
04:49 | 2025-08-27
27/08/2025 04:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أحكمت رقابتها.. إسرائيل على بُعد 56 كلم من بيروت فقط
Lebanon 24
أحكمت رقابتها.. إسرائيل على بُعد 56 كلم من بيروت فقط
13:00 | 2025-08-26
26/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:05 | 2025-08-27
ممثل لبنانيّ عن إطلاق سراح رياض سلامة: خطيئتو أكبر من إنفجار المرفأ
08:11 | 2025-08-27
في عيد ميلاده الـ37.. سارة أبي كنعان تُعايد زوجها الممثل وسام فارس: أنت أب مُخلص
07:23 | 2025-08-27
3 سنوات على وفاة جورج الراسي في حادث سير مروّع.. وشقيقته نادين: قلبي مات
06:12 | 2025-08-27
إصابة فنان بوعكة صحيّة: ما أضعف الإنسان (صورة)
04:49 | 2025-08-27
ستتزوج قريباً.. العارضة الإيرانية الشهيرة تنشر فيديو جديداً من خطوبتها
04:21 | 2025-08-27
كأنه تنبأ بموته.. وفاة مخرج شهير تاركاً رسالة غامضة! (صورة)
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 17:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 17:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 17:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24