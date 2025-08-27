Advertisement

فنون ومشاهير

ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)

Lebanon 24
27-08-2025
Doc-P-1409611-638918948927202943.jpg
Doc-P-1409611-638918948927202943.jpg photos 0
رُزِقَت الممثلة يارا فارس بمولودها الأوّل كميل.
وأعلنت فارس عن الخبر السارّ عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ونشرت إسم إبنها ووزنه وطوله، وبعض المعلومات الأخرى عنه.
 
 
كذلك، شاركت فارس متابعيها صورة من المستشفى، وطفلها إلى جانبها.
 
 
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24