فنون ومشاهير

إصابة فنان بوعكة صحيّة: ما أضعف الإنسان (صورة)

Lebanon 24
27-08-2025 | 06:12
Doc-P-1409631-638918974177301866.jpg
Doc-P-1409631-638918974177301866.jpg photos 0
كشف الفنان المصريّ سامح حسين عبر صحفته على "فيسبوك"، أنّه أُصيب بوعكة صحيّة.
وكتب حسين: "اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا".

وأضاف: "ما أضعف الإنسان!"، في إشارة إلى ضعف الإنسان خلال المرض. (ارم نيوز)
 
 
 
الفنان المصري سامح حسين


27/08/2025 21:06:33
