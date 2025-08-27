تمّت قبل أسبوعين... معلومات جديدة عن خطوبة النجمة العالمية وحبيبها لاعب كرة القدم

Advertisement

أعلن أمس عن خطوبة النجمة العالمية ولاعب فريق " " .وصرح إد كيلسي، والد ، لقناة WEWS التابعة لشبكة ABC في يوم الثلاثاء، أن ابنه تقدّم لخطبة تايلور قبل نحو أسبوعين، في حديقة بمدينة لي سوميت بولاية ميسوري.وقال إد كيلسي: "كانا على وشك الخروج لتناول العشاء، فقال: لنخرج ونشرب كأساً من النبيذ... خرجا، وعندها طلب يدها، وكان الأمر رائعاً. وشرعا بالتواصل معي ومع أهلها عبر تطبيق FaceTime للتأكد من أن الجميع يعلم. لذا فإن رؤيتهما معاً أمر رائع".أخبر إد كيلسي موقع WEWS أنه كان يعلم بخطوبة ترافيس كيلسي قبل أشهر، وأنه كان يظن أن ابنه سيطرح السؤال العام الماضي، خلال موسم الأميركية.وقال والد الطفلين إن ترافيس كيلسي وسويفت "مغرمان ببعضهما البعض".