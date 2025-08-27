Advertisement

فنون ومشاهير

تمّت قبل أسبوعين... معلومات جديدة عن خطوبة النجمة العالمية وحبيبها لاعب كرة القدم

Lebanon 24
27-08-2025 | 16:06
أعلن أمس عن خطوبة النجمة العالمية تايلور سويفت ولاعب فريق "كانساس سيتي تشيفز" ترافيس كيلسي.
وصرح إد كيلسي، والد ترافيس، لقناة WEWS التابعة لشبكة ABC في كليفلاند يوم الثلاثاء، أن ابنه تقدّم لخطبة تايلور قبل نحو أسبوعين، في حديقة بمدينة لي سوميت بولاية ميسوري.

وقال إد كيلسي: "كانا على وشك الخروج لتناول العشاء، فقال: لنخرج ونشرب كأساً من النبيذ... خرجا، وعندها طلب يدها، وكان الأمر رائعاً. وشرعا بالتواصل معي ومع أهلها عبر تطبيق FaceTime للتأكد من أن الجميع يعلم. لذا فإن رؤيتهما معاً أمر رائع".

أخبر إد كيلسي موقع WEWS أنه كان يعلم بخطوبة ترافيس كيلسي قبل أشهر، وأنه كان يظن أن ابنه سيطرح السؤال العام الماضي، خلال موسم دوري كرة القدم الأميركية.

وقال والد الطفلين إن ترافيس كيلسي وسويفت "مغرمان ببعضهما البعض".
