فنون ومشاهير

بسبب سيرين عبد النور.. سيف نبيل في مأزق لماذا التزم الصمت بعد الانتقادات التي طالتهما؟

Lebanon 24
28-08-2025 | 01:34
بعد الجدل الذي أثارته الفيديوهات مع الفنانة سيرين عبد النور في حفل خاص بإحدى شركات الاعلانات والترويج في بيروت، يبدو ان الفنان العراقي سيف نبيل وقع في مأزق.  
وكانت سيرين تصرفت في موقف بريء تجاه صديق، لكن نبيل لم يرد على الحملة التي طالت سيرين و زوجها فريد رحمة الذي كان متواجدا في السهرة والتزم بالصمت وكأنه راضٍ عن كل ما يثار.

وقالت معلومات ان سيرين قررت إقفال خاصية الردود وكشفت انها ستعمد دائما الى هذه الخاصية التي توفر عليها الدخول في مهاترات هي في غنى عنها.

ويبقى السؤال  لماذا التزم النجم العراقي الصمت، ولماذا لم يعترف بالصداقة البريئة التي تربطه بعائلة عبد النور ويسكت كل الاصوات المنتقدة لما حصل وهو بالنهاية جرى أمام أعين الكاميرات وليس في الخفاء، وهو دليل على أنه عفوي؟. (نواعم)
