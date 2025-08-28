30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بسبب "الكعب العالي".. إعلامية لبنانية شهيرة تسقط وتتعرّض لكسر في مشط القدمين (صور)
Lebanon 24
28-08-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الإعلامية
رابعة الزيات
صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها عبر "إنستغرام" لعدد من باقات الورد البيضاء حملت عبارة "الحمد لله على السلامة"، ما أثار قلق متابعيها.
Advertisement
وكشفت
رابعة
في حديث لـ "فوشيا" أنها تعرّضت لحادث سقوط بسبب انتعالها حذاءً ذا كعب عالٍ، ما أدى إلى كسر في مشط القدمين.
وروت ما جرى معها قائلة: "كنت خارجة من أحد المباني، وكان هناك مرتفع صغير، بينما كنت أنتعل كعباً عالياً جداً، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أقع على الأرض. لا أذكر كيف حصل الأمر، كل ما أعرفه أنني حاولت أن أتماسك لكنني سقطت بقوة."
وتابعت: "توجّهت إلى المستشفى، وارتأى الأطباء أن انتعل حذاءً طبياً كبديل عن تجبير القدمين بشكل كامل، مع ضرورة الراحة لفترة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر إلى أن يلتئم الكسر."
وأكدت انها ستعود إلى حياتها الطبيعية فور استعادة قدرتها على الحركة وانخفاض نسبة الألم.
مواضيع ذات صلة
حادثة مروعة: نقل إعلامية لبنانية شهيرة إلى المستشفى بسبب انهيار سقف فندق فوق رأسها (صورة)
Lebanon 24
حادثة مروعة: نقل إعلامية لبنانية شهيرة إلى المستشفى بسبب انهيار سقف فندق فوق رأسها (صورة)
28/08/2025 12:06:08
28/08/2025 12:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتل "UFC" عربي يتعرض لتشويه كامل بسبب إصابات مروعة (صور)
Lebanon 24
مقاتل "UFC" عربي يتعرض لتشويه كامل بسبب إصابات مروعة (صور)
28/08/2025 12:06:08
28/08/2025 12:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها فلسطيني.. ممثلة لبنانية تتعرّض للانتقادات بسبب نحافتها الزائدة: "عمود فقري" (صور)
Lebanon 24
زوجها فلسطيني.. ممثلة لبنانية تتعرّض للانتقادات بسبب نحافتها الزائدة: "عمود فقري" (صور)
28/08/2025 12:06:08
28/08/2025 12:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة سير خانقة باتجاه عاليه صعوداً بسبب تعطل شاحنة في المحلة
Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة سير خانقة باتجاه عاليه صعوداً بسبب تعطل شاحنة في المحلة
28/08/2025 12:06:08
28/08/2025 12:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذه الشقراء الحسناء ستمثل إلى جانب معتصم النهار .. فمن تكون؟
Lebanon 24
هذه الشقراء الحسناء ستمثل إلى جانب معتصم النهار .. فمن تكون؟
04:29 | 2025-08-28
28/08/2025 04:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خطب 50 مرة وتزوج 3 مرات.. فنان سوري شهير يُثير الجدل بتصريحاته (فيديو)
Lebanon 24
خطب 50 مرة وتزوج 3 مرات.. فنان سوري شهير يُثير الجدل بتصريحاته (فيديو)
04:15 | 2025-08-28
28/08/2025 04:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في الذكرى الثالثة لوفاة شقيقها جورج.. هذا ما فعلته نادين الراسي (فيديو)
Lebanon 24
في الذكرى الثالثة لوفاة شقيقها جورج.. هذا ما فعلته نادين الراسي (فيديو)
02:40 | 2025-08-28
28/08/2025 02:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب سيرين عبد النور.. سيف نبيل في مأزق لماذا التزم الصمت بعد الانتقادات التي طالتهما؟
Lebanon 24
بسبب سيرين عبد النور.. سيف نبيل في مأزق لماذا التزم الصمت بعد الانتقادات التي طالتهما؟
01:34 | 2025-08-28
28/08/2025 01:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تجاهلت والدها.. أنغام تبكي في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية وهذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
تجاهلت والدها.. أنغام تبكي في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية وهذا ما قالته (فيديو)
00:43 | 2025-08-28
28/08/2025 12:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
05:24 | 2025-08-27
27/08/2025 05:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
08:50 | 2025-08-27
27/08/2025 08:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:29 | 2025-08-28
هذه الشقراء الحسناء ستمثل إلى جانب معتصم النهار .. فمن تكون؟
04:15 | 2025-08-28
خطب 50 مرة وتزوج 3 مرات.. فنان سوري شهير يُثير الجدل بتصريحاته (فيديو)
02:40 | 2025-08-28
في الذكرى الثالثة لوفاة شقيقها جورج.. هذا ما فعلته نادين الراسي (فيديو)
01:34 | 2025-08-28
بسبب سيرين عبد النور.. سيف نبيل في مأزق لماذا التزم الصمت بعد الانتقادات التي طالتهما؟
00:43 | 2025-08-28
تجاهلت والدها.. أنغام تبكي في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية وهذا ما قالته (فيديو)
23:00 | 2025-08-27
بعيدًا عن الأضواء... مخرج معروف يدخل القفص الذهبي وعروسه تلفت النظار بجمالها (صور)
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 12:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 12:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
28/08/2025 12:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24