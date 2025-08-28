هذه الشقراء الحسناء ستمثل إلى جانب معتصم النهار .. فمن تكون؟

أعلنت الفنانة ريم مصطفى عبر خاصية الستوري على "إنستغرام" عن تعاقدها على بطولة عمل فني تخوض من خلاله تجربة سينمائية رومانسية جديدة، وهو فيلم "حين يكتب الحب"، الذي من المقرر البدء بتصويره خلال الأيام المقبلة.

Advertisement

وتشارك ريم في بطولة الفيلم مع نخبة من نجوم السينما من بينهم السوري النهار في أولى تجاربه بالسينما المصرية، الى جانب أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، جميلة عوض، شيري عادل، محسن محيي الدين، سارة بركة، إلهام صفي الدين، صلاح، شريف حافظ...، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإخراج محمد هاني.



ويُشكّل فيلم "حين يكتب الحب" عودة لريم مصطفى الى السينما بعد فترة طويلة من الغياب، حيث يُعد فيلم "أهل الكهف" آخر أعمالها السينمائية، والذي انتهت من تصويره قبل سنوات عدة وتأجّل عرضه الى العام الماضي.



يُذكر أن ريم مصطفى حلّت ضيفةً على برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة ON، وتحدثت خلال الحلقة عن شائعات الارتباط التي طاولتها خلال الفترة الماضية، وخاصة مع النجم ، قائلةً: "إشاعة زواجي من صلاح فرحتني وأنا عمرى ما شُفته في الحقيقة، ولكن اتضايقت من إشاعة إني سبب طلاق وطارق العريان، لأن أصالة حبيبتي وشام صديقتي ودي كانت أول إشاعة تطلع عليَّ".(لها)