فنون ومشاهير

خبر مفاجىء... إنفصال فنان تركيّ عن زوجته الفنانة بعد 9 سنوات من الزواج

Lebanon 24
28-08-2025 | 15:27
أعلن الفنانان التركيان بيلين أكيل وأنيل ألتان عن إنفصالهما، بعد 9 سنوات من الزواج.
وأثمر زواج الثنائيّ التركيّ الشهير عن ولدين هما ألين ولينا.
 
 
وشكّل خبر الإنفصال المفاجىء صدمة لدى جمهورهما، الذي تعرّف عليها في مسلسل "Arka Sıradakiler". (الإمارات 24)
 
 
 
 
