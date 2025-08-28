خبر مفاجىء... إنفصال فنان تركيّ عن زوجته الفنانة بعد 9 سنوات من الزواج

أعلن الفنانان التركيان أكيل وأنيل ألتان عن إنفصالهما، بعد 9 الزواج.

وأثمر زواج الثنائيّ التركيّ الشهير عن ولدين هما ألين ولينا.

وشكّل خبر الإنفصال المفاجىء صدمة لدى جمهورهما، الذي تعرّف عليها في مسلسل "Arka Sıradakiler". (الإمارات 24)