زوجته محامية لبنانيّة... ماذا حصل مع ممثل عالميّ خلال مهرجان سينمائيّ؟

تعرّض الممثل الأميركيّ البالغ من العمر 64 عاماً، لوعكة صحيّة مفاجئة، دفعته إلى الإنسحاب من فعاليات مهرجان السينمائيّ، للترويج لفيلمه الجديد "Jay Kelly".

Advertisement

وكشف مصدر مُقرّب من الممثل المتزوّج من المحامية اللبنانيّة ، أنّه "شعر بتوعك في فترة ما بعد الظهيرة، مما اضطره إلى الانسحاب من البرنامج المقرّر".

وشُوهِدَ وهو يُغادر فندق إكسلسيور في قارب نحو الرابعة عصراً، فيما أعلن ممثل عنه لصحيفة "ذا صن"، أنّه "شُخّص بإصابته بعدوى في الجيوب الأنفية، وأنّ الأطباء نصحوه بتقليل نشاطاته إلى حين تحسن حالته". (الامارات 24)