زوجته محامية لبنانيّة... ماذا حصل مع ممثل عالميّ خلال مهرجان سينمائيّ؟
Lebanon 24
28-08-2025
|
16:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض الممثل الأميركيّ
جورج كلوني
البالغ من العمر 64 عاماً، لوعكة صحيّة مفاجئة، دفعته إلى الإنسحاب من فعاليات مهرجان
البندقية
السينمائيّ، للترويج لفيلمه الجديد "Jay Kelly".
وكشف مصدر مُقرّب من الممثل المتزوّج من المحامية اللبنانيّة
أمل علم الدين
، أنّه "شعر بتوعك في فترة ما بعد الظهيرة، مما اضطره إلى الانسحاب من البرنامج المقرّر".
وشُوهِدَ
كلوني
وهو يُغادر فندق إكسلسيور في قارب نحو الرابعة عصراً، فيما أعلن ممثل عنه لصحيفة "ذا صن"، أنّه "شُخّص بإصابته بعدوى في الجيوب الأنفية، وأنّ الأطباء نصحوه بتقليل نشاطاته إلى حين تحسن حالته". (الامارات 24)
