27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
خطوبة فنان عالميّ من إبنة نائب رئيس دولة الإمارات
Lebanon 24
28-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الفنان العالميّ من أصل مغربي فرنش مونتانا، عن خطوبته من الشيخة مهرة إبنة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس
دولة الإمارات
وحاكم دبيّ.
Advertisement
وقال وكيل مونتانا لموقع "TMZ"، إنّ "الخطوبة تمّت خلال أسبوع
باريس
للموضة في حزيران الماضي، بحضور إعلامي بارز.
مواضيع ذات صلة
بالصور.. رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها كريم
Lebanon 24
بالصور.. رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها كريم
29/08/2025 06:53:07
29/08/2025 06:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى موسكو في زيارة رسمية
Lebanon 24
وصول رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى موسكو في زيارة رسمية
29/08/2025 06:53:07
29/08/2025 06:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات.. ريادة عالمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
الإمارات.. ريادة عالمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
29/08/2025 06:53:07
29/08/2025 06:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء اليونان يؤكدان باتصال هاتفي أهمية إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات بالمنطقة والعالم بالحوار وإرساء الأمن والاستقرار والسلام
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء اليونان يؤكدان باتصال هاتفي أهمية إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات بالمنطقة والعالم بالحوار وإرساء الأمن والاستقرار والسلام
29/08/2025 06:53:07
29/08/2025 06:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة تكشف عن عروض زواج بدأت تنهال عليها
Lebanon 24
بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة تكشف عن عروض زواج بدأت تنهال عليها
23:46 | 2025-08-28
28/08/2025 11:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته محامية لبنانيّة... ماذا حصل مع ممثل عالميّ خلال مهرجان سينمائيّ؟
Lebanon 24
زوجته محامية لبنانيّة... ماذا حصل مع ممثل عالميّ خلال مهرجان سينمائيّ؟
16:12 | 2025-08-28
28/08/2025 04:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مفاجىء... إنفصال فنان تركيّ عن زوجته الفنانة بعد 9 سنوات من الزواج
Lebanon 24
خبر مفاجىء... إنفصال فنان تركيّ عن زوجته الفنانة بعد 9 سنوات من الزواج
15:27 | 2025-08-28
28/08/2025 03:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "خطيئة أخيرة"... ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ (صور وفيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "خطيئة أخيرة"... ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ (صور وفيديو)
14:24 | 2025-08-28
28/08/2025 02:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تكريم الفنان جو قديح من المجلس الوطني للعلم اللبناني تقديرًا لإبداعه المسرحي
Lebanon 24
تكريم الفنان جو قديح من المجلس الوطني للعلم اللبناني تقديرًا لإبداعه المسرحي
14:03 | 2025-08-28
28/08/2025 02:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
09:00 | 2025-08-28
28/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
03:48 | 2025-08-28
28/08/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:46 | 2025-08-28
بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة تكشف عن عروض زواج بدأت تنهال عليها
16:12 | 2025-08-28
زوجته محامية لبنانيّة... ماذا حصل مع ممثل عالميّ خلال مهرجان سينمائيّ؟
15:27 | 2025-08-28
خبر مفاجىء... إنفصال فنان تركيّ عن زوجته الفنانة بعد 9 سنوات من الزواج
14:24 | 2025-08-28
بطلة مسلسل "خطيئة أخيرة"... ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ (صور وفيديو)
14:03 | 2025-08-28
تكريم الفنان جو قديح من المجلس الوطني للعلم اللبناني تقديرًا لإبداعه المسرحي
12:51 | 2025-08-28
بغاية الجمال... مذيعة الـ"ال بي سي" بإطلالة أنيقة في زفاف شقيقتها (صور)
فيديو
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 06:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 06:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
29/08/2025 06:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24