خطوبة فنان عالميّ من إبنة نائب رئيس دولة الإمارات

كشف الفنان العالميّ من أصل مغربي فرنش مونتانا، عن خطوبته من الشيخة مهرة إبنة وحاكم دبيّ.وقال وكيل مونتانا لموقع "TMZ"، إنّ "الخطوبة تمّت خلال أسبوع للموضة في حزيران الماضي، بحضور إعلامي بارز.