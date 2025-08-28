Advertisement

فنون ومشاهير

خطوبة فنان عالميّ من إبنة نائب رئيس دولة الإمارات

Lebanon 24
28-08-2025 | 23:00
كشف الفنان العالميّ من أصل مغربي فرنش مونتانا، عن خطوبته من الشيخة مهرة إبنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبيّ.
وقال وكيل مونتانا لموقع "TMZ"، إنّ "الخطوبة تمّت خلال أسبوع باريس للموضة في حزيران الماضي، بحضور إعلامي بارز.
 
 
 
