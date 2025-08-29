كان منهارا.. جورج كلوني يتحدى مرضه

Advertisement

ظهر النجم الأميركي (64 عامًا) برفقة زوجته أمل على السجادة الحمراء في مهرجان السينمائي، مساء الخميس، حيث توقّف لالتقاط صور «سيلفي» وتحايا مع المعجبين، رغم إصابته بـالتهاب الجيوب الأنفية ونصيحة طبيبه بـ"تقييد أنشطته" خلال الأيام المقبلة.وغاب عن المؤتمر الصحفي لفيلم "جاي " لمخرجه نواه بومباخ والمنافس في المسابقة، والذي يشاركه بطولته ولورا ديرن. وقال للصحفيين إن "نجوم السينما يمرضون أيضًا"، فيما أضافت ديرن أن كلوني كان "منهارًا" لعدم قدرته على الحضور.وكان كلوني قد وصل إلى ليدو يوم الأربعاء قبيل افتتاح 82 للمهرجان، لكنه ألغى مقابلاتٍ إعلامية بسبب الوعكة الصحية. وافتُتحت الدورة بأحدث أفلام باولو سورينتينو، فيما تتنافس هذا العام 21 فيلمًا على .