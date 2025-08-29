28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
كان منهارا.. جورج كلوني يتحدى مرضه
Lebanon 24
29-08-2025
|
00:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهر النجم الأميركي
جورج كلوني
(64 عامًا) برفقة زوجته أمل على السجادة الحمراء في مهرجان
فينيسيا
السينمائي، مساء الخميس، حيث توقّف لالتقاط صور «سيلفي» وتحايا مع المعجبين، رغم إصابته بـالتهاب الجيوب الأنفية ونصيحة طبيبه بـ"تقييد أنشطته" خلال الأيام المقبلة.
Advertisement
وغاب
كلوني
عن المؤتمر الصحفي لفيلم "جاي
كيلي
" لمخرجه نواه بومباخ والمنافس في المسابقة، والذي يشاركه بطولته
آدم ساندلر
ولورا ديرن. وقال
ساندلر
للصحفيين إن "نجوم السينما يمرضون أيضًا"، فيما أضافت ديرن أن كلوني كان "منهارًا" لعدم قدرته على الحضور.
وكان كلوني قد وصل إلى ليدو يوم الأربعاء قبيل افتتاح
الدورة
82 للمهرجان، لكنه ألغى مقابلاتٍ إعلامية بسبب الوعكة الصحية. وافتُتحت الدورة بأحدث أفلام باولو سورينتينو، فيما تتنافس هذا العام 21 فيلمًا على
الأسد الذهبي
.
مواضيع ذات صلة
زوجة جورج كلوني اللبنانية الأصل تفرض قاعدة "غير متوقعة" على ضيوف منزلها!
Lebanon 24
زوجة جورج كلوني اللبنانية الأصل تفرض قاعدة "غير متوقعة" على ضيوف منزلها!
29/08/2025 09:48:32
29/08/2025 09:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتحدّث عن مرضه: كنت خاف من المـوت
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتحدّث عن مرضه: كنت خاف من المـوت
29/08/2025 09:48:32
29/08/2025 09:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"استروا عليي".. فنانة شهيرة تبكي مُنهارة وتعلن توبتها وارتداء الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
"استروا عليي".. فنانة شهيرة تبكي مُنهارة وتعلن توبتها وارتداء الحجاب (فيديو)
29/08/2025 09:48:32
29/08/2025 09:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتبكي.. فنانة لبنانية تروي حادثة مُرعبة حصلت معها على متن طائرة (فيديو)
Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتبكي.. فنانة لبنانية تروي حادثة مُرعبة حصلت معها على متن طائرة (فيديو)
29/08/2025 09:48:32
29/08/2025 09:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة تكشف عن عروض زواج بدأت تنهال عليها
Lebanon 24
بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة تكشف عن عروض زواج بدأت تنهال عليها
23:46 | 2025-08-28
28/08/2025 11:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوبة فنان عالميّ من إبنة نائب رئيس دولة الإمارات
Lebanon 24
خطوبة فنان عالميّ من إبنة نائب رئيس دولة الإمارات
23:00 | 2025-08-28
28/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته محامية لبنانيّة... ماذا حصل مع ممثل عالميّ خلال مهرجان سينمائيّ؟
Lebanon 24
زوجته محامية لبنانيّة... ماذا حصل مع ممثل عالميّ خلال مهرجان سينمائيّ؟
16:12 | 2025-08-28
28/08/2025 04:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مفاجىء... إنفصال فنان تركيّ عن زوجته الفنانة بعد 9 سنوات من الزواج
Lebanon 24
خبر مفاجىء... إنفصال فنان تركيّ عن زوجته الفنانة بعد 9 سنوات من الزواج
15:27 | 2025-08-28
28/08/2025 03:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "خطيئة أخيرة"... ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ (صور وفيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "خطيئة أخيرة"... ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ (صور وفيديو)
14:24 | 2025-08-28
28/08/2025 02:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
09:00 | 2025-08-28
28/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
03:48 | 2025-08-28
28/08/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:46 | 2025-08-28
بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة تكشف عن عروض زواج بدأت تنهال عليها
23:00 | 2025-08-28
خطوبة فنان عالميّ من إبنة نائب رئيس دولة الإمارات
16:12 | 2025-08-28
زوجته محامية لبنانيّة... ماذا حصل مع ممثل عالميّ خلال مهرجان سينمائيّ؟
15:27 | 2025-08-28
خبر مفاجىء... إنفصال فنان تركيّ عن زوجته الفنانة بعد 9 سنوات من الزواج
14:24 | 2025-08-28
بطلة مسلسل "خطيئة أخيرة"... ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ (صور وفيديو)
14:03 | 2025-08-28
تكريم الفنان جو قديح من المجلس الوطني للعلم اللبناني تقديرًا لإبداعه المسرحي
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 09:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 09:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 09:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24