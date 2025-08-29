Advertisement

فنون ومشاهير

كان منهارا.. جورج كلوني يتحدى مرضه

Lebanon 24
29-08-2025 | 00:19
ظهر النجم الأميركي جورج كلوني (64 عامًا) برفقة زوجته أمل على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي، مساء الخميس، حيث توقّف لالتقاط صور «سيلفي» وتحايا مع المعجبين، رغم إصابته بـالتهاب الجيوب الأنفية ونصيحة طبيبه بـ"تقييد أنشطته" خلال الأيام المقبلة.
وغاب كلوني عن المؤتمر الصحفي لفيلم "جاي كيلي" لمخرجه نواه بومباخ والمنافس في المسابقة، والذي يشاركه بطولته آدم ساندلر ولورا ديرن. وقال ساندلر للصحفيين إن "نجوم السينما يمرضون أيضًا"، فيما أضافت ديرن أن كلوني كان "منهارًا" لعدم قدرته على الحضور.

وكان كلوني قد وصل إلى ليدو يوم الأربعاء قبيل افتتاح الدورة 82 للمهرجان، لكنه ألغى مقابلاتٍ إعلامية بسبب الوعكة الصحية. وافتُتحت الدورة بأحدث أفلام باولو سورينتينو، فيما تتنافس هذا العام 21 فيلمًا على الأسد الذهبي.
