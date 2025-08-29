30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تدهور حالة ممثل شهير جدّاً... وزوجته اتّخذت "القرار الأصعب"
Lebanon 24
29-08-2025
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تدهور حالة الممثل الأميركيّ
بروس ويليس
، المصاب بالخرف الجبهي الصدغي، قالت زوجته
إيما هيمينغ
ويليس، إنّه "يعيش الآن في منزل من طابق واحد مع فريق رعاية متفرغ له".
Advertisement
ووصفت هيمينغ قرار نقل زوجها إلى منزل جديدٍ "بالأصعب"، وقال إنها "تحاول ضمان استمرارية حياة الأسرة من خلال اصطحاب ابنتيها لتناول الإفطار والعشاء مع والدهما".
وأشارت إلى أنّها "تزور ويليس كثيرا". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
"عنف أسريّ"... ما حقيقة ما يحدث بين ممثل تركيّ شهير وزوجته؟
Lebanon 24
"عنف أسريّ"... ما حقيقة ما يحدث بين ممثل تركيّ شهير وزوجته؟
29/08/2025 14:51:00
29/08/2025 14:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته خطيرة... نقل كاتب شهير إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحيّ
Lebanon 24
حالته خطيرة... نقل كاتب شهير إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحيّ
29/08/2025 14:51:00
29/08/2025 14:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات إسرائيليّة من تدهور حالة إثنين من الرهائن في غزة
Lebanon 24
تحذيرات إسرائيليّة من تدهور حالة إثنين من الرهائن في غزة
29/08/2025 14:51:00
29/08/2025 14:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا جدًا وهي تُعرّض البلد لأزمة كبيرة
Lebanon 24
قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا جدًا وهي تُعرّض البلد لأزمة كبيرة
29/08/2025 14:51:00
29/08/2025 14:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيما هيمينغ
بروس ويليس
سكاي نيوز
سكاي نيو
مينغ
تابع
قد يعجبك أيضاً
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وزوجته تطالب بالدعاء له
Lebanon 24
فنان تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وزوجته تطالب بالدعاء له
03:51 | 2025-08-29
29/08/2025 03:51:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كان منهارا.. جورج كلوني يتحدى مرضه
Lebanon 24
كان منهارا.. جورج كلوني يتحدى مرضه
00:19 | 2025-08-29
29/08/2025 12:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة تكشف عن عروض زواج بدأت تنهال عليها
Lebanon 24
بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة تكشف عن عروض زواج بدأت تنهال عليها
23:46 | 2025-08-28
28/08/2025 11:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوبة فنان عالميّ من إبنة نائب رئيس دولة الإمارات
Lebanon 24
خطوبة فنان عالميّ من إبنة نائب رئيس دولة الإمارات
23:00 | 2025-08-28
28/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:18 | 2025-08-29
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
03:51 | 2025-08-29
فنان تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وزوجته تطالب بالدعاء له
00:19 | 2025-08-29
كان منهارا.. جورج كلوني يتحدى مرضه
23:46 | 2025-08-28
بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة تكشف عن عروض زواج بدأت تنهال عليها
23:00 | 2025-08-28
خطوبة فنان عالميّ من إبنة نائب رئيس دولة الإمارات
16:12 | 2025-08-28
زوجته محامية لبنانيّة... ماذا حصل مع ممثل عالميّ خلال مهرجان سينمائيّ؟
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 14:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 14:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 14:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24