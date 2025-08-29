Advertisement

فنون ومشاهير

تدهور حالة ممثل شهير جدّاً... وزوجته اتّخذت "القرار الأصعب"

Lebanon 24
29-08-2025 | 06:00
بعد تدهور حالة الممثل الأميركيّ بروس ويليس، المصاب بالخرف الجبهي الصدغي، قالت زوجته إيما هيمينغ ويليس، إنّه "يعيش الآن في منزل من طابق واحد مع فريق رعاية متفرغ له".
ووصفت هيمينغ قرار نقل زوجها إلى منزل جديدٍ "بالأصعب"، وقال إنها "تحاول ضمان استمرارية حياة الأسرة من خلال اصطحاب ابنتيها لتناول الإفطار والعشاء مع والدهما".
 
 
وأشارت إلى أنّها "تزور ويليس كثيرا". (سكاي نيوز)
 
 
 
 

