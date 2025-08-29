تدهور حالة ممثل شهير جدّاً... وزوجته اتّخذت "القرار الأصعب"

بعد تدهور حالة الممثل الأميركيّ ، المصاب بالخرف الجبهي الصدغي، قالت زوجته ويليس، إنّه "يعيش الآن في منزل من طابق واحد مع فريق رعاية متفرغ له".

ووصفت هيمينغ قرار نقل زوجها إلى منزل جديدٍ "بالأصعب"، وقال إنها "تحاول ضمان استمرارية حياة الأسرة من خلال اصطحاب ابنتيها لتناول الإفطار والعشاء مع والدهما".

وأشارت إلى أنّها "تزور ويليس كثيرا". (سكاي نيوز)