29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب "راعي السينما الافريقية" (صورة)
Lebanon 24
29-08-2025
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد مسيرة امتدت لأكثر من 40 سنة، تُوفي السيناريست المصريّ فاروق
عبد الخالق
، المعروف بلقب "راعي السينما
الافريقية
".
Advertisement
وشُيِّعَ الراحل بعد
صلاة الجمعة
، بمشاركة عدد كبير من أهل الفن ومحبيه. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فناناً سوريّاً
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فناناً سوريّاً
29/08/2025 19:14:13
29/08/2025 19:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة معروفة جدّاً (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة معروفة جدّاً (صورة)
29/08/2025 19:14:13
29/08/2025 19:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
29/08/2025 19:14:13
29/08/2025 19:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عُرف بأدوار الشر.. الموت يغيب فناناً قديراً (صورة)
Lebanon 24
عُرف بأدوار الشر.. الموت يغيب فناناً قديراً (صورة)
29/08/2025 19:14:13
29/08/2025 19:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاة الجمعة
عبد الخالق
الأفريقية
الافريقية
فاروق عبد
ارم نيوز
افريقية
السينا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأمير جورج شارك في أولى مهامه الملكيّة... هكذا تصرّف خلال حفلٍ
Lebanon 24
الأمير جورج شارك في أولى مهامه الملكيّة... هكذا تصرّف خلال حفلٍ
10:38 | 2025-08-29
29/08/2025 10:38:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهور حالة ممثل شهير جدّاً... وزوجته اتّخذت "القرار الأصعب"
Lebanon 24
تدهور حالة ممثل شهير جدّاً... وزوجته اتّخذت "القرار الأصعب"
06:00 | 2025-08-29
29/08/2025 06:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وزوجته تطالب بالدعاء له
Lebanon 24
فنان تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وزوجته تطالب بالدعاء له
03:51 | 2025-08-29
29/08/2025 03:51:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كان منهارا.. جورج كلوني يتحدى مرضه
Lebanon 24
كان منهارا.. جورج كلوني يتحدى مرضه
00:19 | 2025-08-29
29/08/2025 12:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:38 | 2025-08-29
الأمير جورج شارك في أولى مهامه الملكيّة... هكذا تصرّف خلال حفلٍ
07:18 | 2025-08-29
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
06:00 | 2025-08-29
تدهور حالة ممثل شهير جدّاً... وزوجته اتّخذت "القرار الأصعب"
03:51 | 2025-08-29
فنان تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وزوجته تطالب بالدعاء له
00:19 | 2025-08-29
كان منهارا.. جورج كلوني يتحدى مرضه
23:46 | 2025-08-28
بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة تكشف عن عروض زواج بدأت تنهال عليها
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 19:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 19:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 19:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24