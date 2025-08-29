Advertisement

فنون ومشاهير

بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب "راعي السينما الافريقية" (صورة)

Lebanon 24
29-08-2025 | 09:26
A-
A+
Doc-P-1410605-638920818384594352.png
Doc-P-1410605-638920818384594352.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد مسيرة امتدت لأكثر من 40 سنة، تُوفي السيناريست المصريّ فاروق عبد الخالق، المعروف بلقب "راعي السينما الافريقية".
Advertisement
 
 
وشُيِّعَ الراحل بعد صلاة الجمعة، بمشاركة عدد كبير من أهل الفن ومحبيه. (ارم نيوز)
 
 
 
"راعي السينما الأفريقية".. وفاة السيناريست المصري <a class='entities-links' href='/entity/3135018269/فاروق-عبد/ar/1?utm_term=PublicFigures-فاروق-عبد&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-فاروق-عبد&id=343440&catid=0&pagetype=PublicFigures'>فاروق عبد</a> الخالق
مواضيع ذات صلة
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فناناً سوريّاً
lebanon 24
29/08/2025 19:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة معروفة جدّاً (صورة)
lebanon 24
29/08/2025 19:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
lebanon 24
29/08/2025 19:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عُرف بأدوار الشر.. الموت يغيب فناناً قديراً (صورة)
lebanon 24
29/08/2025 19:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24

صلاة الجمعة

عبد الخالق

الأفريقية

الافريقية

فاروق عبد

ارم نيوز

افريقية

السينا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:38 | 2025-08-29
07:18 | 2025-08-29
06:00 | 2025-08-29
03:51 | 2025-08-29
00:19 | 2025-08-29
23:46 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24