منع فنانة إسرائيلية من حضور مهرجان البندقية السينمائي

تصاعدت الضغوط الدولية على الممثلة الشهيرة ، ما أدى إلى إبعادها عن المشاركة في فعاليات مهرجان السينمائي الدولي، رغم ظهورها في فيلم "في يد دانتي" الذي كان من المقرر عرضه خلال المهرجان.غادوت، التي عُرفت بدعمها العلني لإسرائيل خلال الحرب على غزة، واجهت مع زميلها في الفيلم حملة ضغوط قادتها مجموعة "فنانون من أجل "، طالبت خلالها المنظمين بسحب دعوات أي فنان يساند ما وصفته بـ "عمليات الإبادة الجماعية".

وبحسب ما أُعلن، فإن رئيس المهرجان ألبيرتو باربيرو أكد رسميًا عدم حضور غادوت، فيما تم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق تحسبًا لاحتجاجات متوقعة ضد . الإجراءات شملت طوقًا أمنيًا مشددًا حول قاعات ، تفتيشًا دقيقًا للحقائب، واستخدام أجهزة مسح للجسم.ورغم غياب غادوت، يواصل المهرجان فعالياته كأحد أهم الأحداث السينمائية العالمية، لكن هذه الخطوة فتحت باب حول تسييس الفن وعلاقة المواقف السياسية بمكانة الفنانين على المنصات الدولية.