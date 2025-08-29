منع فنانة إسرائيلية من حضور مهرجان البندقية السينمائي

27
تصاعدت الضغوط الدولية على الممثلة
الإسرائيلية
الشهيرة
غال غادوت
، ما أدى إلى إبعادها عن المشاركة في فعاليات مهرجان
البندقية
السينمائي الدولي، رغم ظهورها في فيلم "في يد دانتي" الذي كان من المقرر عرضه خلال المهرجان.
غادوت، التي عُرفت بدعمها العلني لإسرائيل خلال الحرب على غزة، واجهت مع زميلها في الفيلم
جيرارد بتلر
حملة ضغوط قادتها مجموعة "فنانون من أجل
فلسطين
"، طالبت خلالها المنظمين بسحب دعوات أي فنان يساند ما وصفته بـ "عمليات الإبادة الجماعية".
وبحسب ما أُعلن، فإن رئيس المهرجان ألبيرتو باربيرو أكد رسميًا عدم حضور غادوت، فيما تم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق تحسبًا لاحتجاجات متوقعة ضد
إسرائيل
. الإجراءات شملت طوقًا أمنيًا مشددًا حول قاعات
العرض
، تفتيشًا دقيقًا للحقائب، واستخدام أجهزة مسح للجسم.
ورغم غياب غادوت، يواصل المهرجان فعالياته كأحد أهم الأحداث السينمائية العالمية، لكن هذه الخطوة فتحت باب
النقاش
حول تسييس الفن وعلاقة المواقف السياسية بمكانة الفنانين على المنصات الدولية.
