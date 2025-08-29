مهرجان فينيسيا 82 انطلق.. بريق عالمي وحضور عربي لافت

Advertisement

انطلقت، منذ يومين، فعاليات الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وسط حضور فني ضخم لنخبة من نجوم ومشاهير العالم، ليؤكد المهرجان مجددًا مكانته كأحد أهم المنصات السينمائية العالمية التي تجمع بين الفن والسياسة والثقافة.على السجادة الحمراء، خطفت الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد الأنظار بفستان أسود أنيق أظهر ذوقها الرفيع، واستكملت إطلالتها بمجوهرات مميزة. وحرصت على توثيق حضورها بالتقاط صور على الـ "ريد كاربت"، في تقليد دأبت عليه خلال مشاركاتها المتكررة في المهرجان.رئاسة لجنة التحكيم هذا العام يتولاها المخرج الأميركي ألكسندر باين، صاحب أفلام بارزة مثل Sideways وNebraska. وقد أكد باين أن مشاركته تأتي من تقديره العميق لتاريخ المهرجان الذي يمتد لما يقارب القرن، معتبرًا أن فينيسيا ما زالت تقدم السينما باعتبارها فنًا حرًا وقوة إنسانية. اللجنة تضم أيضًا أسماء بارزة مثل ستيفان بريزي، ماورا ديلبيرو، كريستيان مونجيو، إضافة إلى الممثلتين فيرناندا توريس وتشاو تاو، فيما ترأس جوليا دوكورنو لجنة قسم " ".الافتتاح جاء بفيلم La Grazia للمخرج باولو سورّينتينو، الذي أعاد التعاون مع الممثل سيرڤيلو، في عمل يمزج الشعرية السينمائية بالغموض العاطفي. أما الختام فسيكون مع الفيلم الفرنسي Chien51 للمخرج سيدريك جيمينيز، ليعكس التوازن بين المحلية والانفتاح .العرب حاضرون بقوة هذا العام، إذ تشارك مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بعدد من الأفلام والأنشطة، أبرزها فيلم هجرة للمخرجة شهد أمين، الذي يُعرض ضمن برنامج "فينيسيا سبوتلايت"، مؤكدة بذلك حضورها المستمر بعد فيلمها الأول سعَف عام 2019.منذ تأسيسه عام 1932، ظل مهرجان فينيسيا منصة تسبق الجوائز العالمية الكبرى، حيث شكّلت عروضه الأولى انطلاقة لأفلام حصدت جوائز الأوسكار. واليوم، في دورته الـ82، يواصل المهرجان رسم البوصلة التي تربط بين السينما كفن حر والواقع الثقافي والسياسي للعالم.