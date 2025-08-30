بعد اعلان اصابته بالخرف.. زوجة بروس ويليس تكشف تطورات حالته الصحية

Advertisement

تحدثت ، عن تطورات حالة زوجها بعد تشخيص إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي، مؤكدة أن عائلته تواجه يومياً تحديات قاسية مع تدهور ذاكرته وقدرته على الكلام.أوضحت في مقابلة مع قناة "ABC" أن النجم العالمي يتمتع بصحة جيدة ، لكنه لم يعد قادراً على الحركة كما في السابق، لأن المرض أثّر على دماغه بشكل مباشر، وتسبب في فقدانه القدرة على التواصل والحديث.وأضافت: "تعلمنا التكيف، ولدينا طريقة مختلفة للتواصل معه الآن إذ أن شخصيته تغيّرت كثيراً، بعدما كان رجلاً كثير الكلام ومرحا، أصبح اليوم أكثر هدوءا ويميل إلى العزلة. ولكن لحظات من شخصيته المرحة القديمة ما زالت تلمع أحيانا، وقالت: "لديه ضحكة من القلب، وأحيانا نرى تلك الشرارة في عينيه، لكنها تختفي سريعا".